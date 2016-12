Der beste Elektroinstallateur Europas kommt aus Hütten

Ein Zeitfenster von 13 Stunden standen Yvan Fässler und seinen Konkurrenten an den europäischen Berufsmeisterschaften, den EuroSkills, zu, um eine komplexe Elektroinstallation zu montieren. Der Zeitdruck war enorm. «Während ich etwas ausführte, musste ich immer schon überlegen, wie der nächste Schritt aussehen würde», sagt Fässler. Am zweiten Abend des dreitägigen Wettkampfes musste die Installation beendet sein. Fässler, zufrieden mit seiner bisherigen Leistung, konnte mit einem guten Gefühl in den dritten Tag gehen, an welchem die Programmierung stattfand. Obwohl er seine Leistung so vollbrachte wie er es sich vorgenommen hatte und ihm ein Blick auf die anderen Installationen eine gewisse Sicherheit gab, blieb die Anspannung bis zur Verkündigung der Resultate gross.

Ihren Höhenpunkt nahm sie kurz vor der Bekanntgabe der drei besten Elektroinstallateure. «Plötzlich war nur noch der oberste Platz auf dem Podest frei. Das war eine sehr spezielle Situation, in der ich einfach nur hoffte, dass nun mein Name aufgerufen wird», erinnert sich Fässler. Angereist mit dem Ziel, den ersten Platz zu erreichen, wurde seine Hoffnung schliesslich auch erfüllt.

Der Brief ins Abenteuer

Yvan Fässler ist in Schindellegi und Hütten aufgewachsen. Die Sekundarschule besuchte er in Wädenswil, wo er nach seinem schulischen Abschluss die vierjährige Lehre zum Elektroinstallateur bei EKZ Eltop begann. «Ich hatte den Willen, immer alles möglichst gut zu machen und stellte viele Fragen», sagt Fässler. Sein Talent blieb nicht unbemerkt, sodass er Anfang 2014 per Brief nach Effretikon an die Regionalmeisterschaften eingeladen wurde. Dort qualifizierte er sich für die Schweizermeisterschaften im September in Bern, wo er den dritten Platz erreichte, was ihn für die Teilnahme an den EuroSkills berechtigte.

Der neue Star der Schweizer Elektrobranche hat die Aufmerksamkeit nicht gesucht. Es war die Einladung an die Regionalmeisterschaften, die den Prozess ins Laufen brachte. Die Teilnahme an den EuroSkills war für Fässler eine riesige Ehre, die er nicht ablehnen konnte. Die vergangenen zwei Jahre bezeichnet er als eine «unglaubliche Zeit, in der ich tolle Erfahrungen machen durfte und viele neue Leute kennenlernte».

In Horgen und Russland geübt

Nachdem der Hüttner Elektroinstallateur die Teilnahme für die EuroSkills in Göteborg zusagte, begann für ihn eine intensive Vorbereitungszeit. Untersützt vom VSEI, dem Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen, und deren Experte Adrian Sommer, besuchte Fässler verschiedenste Kurse, in denen er sich das nötige Zusatzwissen für die Aufgaben in Göteborg aneignete. Während diesen zwei Jahren konnte er auf die Unterstützung von Familie und Freunden, die er nicht mehr ganz so oft zu sehen bekam, und von EKZ Eltop zählen.

Sein Arbeitsgeber genehmigte ihm zahlreiche Vorbereitungsstunden, die er während seiner Arbeitszeit absolvieren durfte. «Das letzte Halbjahr vor den EuroSkills im Dezember war besonders intensiv gewesen», sagt Fässler. Mehrmals pro Woche übte er in einem Trainingsraum der Firma Feller in Horgen. Zudem wurde der junge Elektroinstallateur aus Hütten für ein Spezialtraining nach Ekatarinenburg in Russland eingeladen. Durch die herrschenden Wettkampfbedingungen war der Aufenthalt ein weiterer wichtiger Teil in der Vorbereitung auf die EuroSkills.

Nebst individuellem Training und Arbeit traf sich Fässler mehrmals mit der neunköpfigen Schweizer Delegation, die nach Göteborg reisen sollte, zu unterschiedlichsten Zwecken: Medientraining, Mentaltraining und Teamgeistförderung.

Erfolge dank Bildungssystem

Gleich zwei Goldmedaillen brachte Yvan Fässler zurück in die Schweiz. Als bester Elektroinstallateur Europas ausgezeichnet, erreichte er zusätzlich die höchste Punktzahl der gesamten Schweizer Delegation, was ihm den Titel «Best of Nation» und eine weitere Medaille bescherte. Die Delegation selbst erreichte ebenfalls Platz eins mit der höchsten durchschnittlichen Punktzahl aller teilnehmenden Nationen.

«Die Freude und Erleichterung über das Resultat war riesig», sagt Fässler. Er sieht seine Leistung aber nicht nur als persönlicher Erfolg, sondern auch als Beweis für die Funktionstüchtigkeit des dualen Bildungssystems in der Schweiz. Ausserdem freut er sich, dass er sein Berufsfeld positiv in der Öffentlichkeit präsentieren konnte und so den Job als Elektroinstallateur bekannter macht.

Zurück in der Normalität

Mit den Ernstkämpfen ist es für den Moment vorbei. Teilnehmen darf man nur einmal an den EuroSkills. Zudem sind die Weltmeisterschaften, die WorldSkills, nur für 22-jährige und jüngere Generationen offen. Stören tut Yvan Fässler dies nicht. «Ich bin froh, dass nun wieder mehr Normalität und ein geregelter Ablauf herrscht», sagt der EKZ-Eltop-Mitarbeiter, welcher seit dem Sommer 2016 im EKZ-Hauptsitz in Fahrweid als Gebäudeautomatiker arbeitet. «Wenn aber wieder eine Einladung aus Russland käme, würde ich sofort wieder gehen», sagt Fässler mit einem Lächeln auf dem Gesicht. (Zürichsee-Zeitung)