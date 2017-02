Der Mann, dem die Kirche gehörte

Egal, ob am Wochenende oder unter der Woche: Die Wahrscheinlichkeit, in der und um die katholische Kirche Thalwil Stefan Widmer anzutreffen, war in den letzten 15 Jahren gross. Der Sigrist bereitete Gottesdienste vor, schmückte die Kirche, pflegte den Garten des Pfarrhauses und hatte noch unzäh­lige weitere Aufgaben. Seit Ende Januar trifft man Widmer jedoch nur noch selten an. Mit 62 Jahren liess er sich frühpensionieren und verlässt die Katholische Kirch­gemeinde Thalwil damit definitiv. Denn nach 42 Jahren ist Widmer auch aus dem Kirchenchor ausgetreten. «Es war an der Zeit, einen Schnitt zu machen», sagt der abgetretene Sigrist.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten übt Widmer in der Pfarrei kein Amt mehr aus. Der gebür­tige Thal­wiler wurde in der Kirche Sankt Felix und Regula getauft. Als Ministrant lernte er latei­nische Gebete auswendig und musste manchmal noch vor Schul­beginn bei der Messe mithelfen. Widmer erinnert sich, wie er jeweils früh um sechs Uhr in der Sakristei schlaftrunken seinen Kopf unter einen Wasserhahn hielt und versuchte, wach zu werden. «Auch wenn meine Eltern entschieden, dass ich Minis­trant werde, erlebte ich eine sehr schöne Zeit. Zusammen mit meinen Kollegen und der Jungwacht hatten wir eine tolle Gemeinschaft», sagt der Thal­wiler.

Dank Chor so lange dabei

Noch während seiner Schulzeit begann Widmer, die Pfarrei als Hilfssigrist zu unterstützen. Aller­dings nicht ganz unfreiwillig: Sein Vater hatte einen Hirnschlag erlitten, weshalb die Familie plötzlich auf eine neue Einkommensquelle angewiesen war. Seine berufliche Ausbildung konnte er trotzdem antreten. Die Lehre machte Wid­mer als Elek­tro­mon­teur. Später arbeitete er bei der Feller AG in Horgen. «Pfarrer war für mich nie eine Option, denn dafür war ich ein zu schlechter Schüler», sagt Wid­mer mit einem Lächeln. Trotz seiner beruflichen Kar­riere, und obwohl er sich selbst als «nicht so fromm» bezeichnet, habe er sich immer wieder der Kirche zuge­wendet.

Der Hauptgrund dafür war der Kirchenchor Thal­wil, dem er noch während seiner Lehre beitrat. «Wenn ich nicht im Chor gesun­gen ­hätte, wäre ich vermutlich nicht Sigrist geworden», sagt Wid­mer. Er habe die Musik als schöne Ergänzung zu kirchlichen Ritualen angesehen und besuchte durch die Auftritte mit dem Chor in der Kirche regelmässig Gottesdienste. Während seiner Zeit im Chor hielt er zudem den Kontakt zum damaligen Sigristen aufrecht. 2001 übernahm Wid­mer schliesslich dessen Amt. Wid­mer war mittlerweile diplomierter Klärmeister und sehnte sich nach mehr Selbstständigkeit.

Am liebsten Garten pflegen

Diese habe er dann auch in seinem Beruf erfahren: «Als Sigrist muss man selber organisieren, was man wann macht», sagt der 62-Jäh­rige. In den vergangenen 15 Jahren war er hauptverantwortlich für den Unterhalt der Kirche, des Pfarreizentrums, des Pfarrhauses und das Areal rund um die Kirche. Am liebsten pflegte er den Garten. «So konnte ich Hobby und Arbeit verbinden», sagt Widmer. Weil man ihn so oft in der und um die katholische Kirche antraf, bezeichnete ein Junge den Sigristen einst als «der Mann, dem die Kirche gehört».

Seit 1983 wohnt Wid­mer in Hor­gen. Dies habe ihm in all seinen intensiven Jahren als vollamtlicher Sigrist geholfen, ein wenig Distanz zur Pfarrei zu bewahren, sagt er. Nach seiner Pension und dem Choraustritt möchte Wid­mer in Horgen eine neue kirchliche Heimat finden. «Ich geniesse es, keinen Auftrag mehr zu haben», sagt Wid­mer. Ausserdem hat er noch einige Pläne für seine Rentnerjahre: Er möchte sich in Zukunft mehr dem Lesen und seinem eigenen Garten widmen. Zudem hat er vor, sich mehr um die Familie zu kümmern. Vor einem halben Jahr wurde Wid­mer zum ersten Mal Gross­vater. (Zürichsee-Zeitung)