Der Erfolg zwischen grossen Namen und unbekannten Perlen

Die Theatersaison ist vorbei. Bekannte Künstler wie Hazel Brugger, Eva Mattes und Helga Schneider standen auf der Bühne und sorgten für grosse Euphorie beim Publikum. Aber auch weniger bekannte Perlen liessen die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen.

«Was bedeutet überhaupt Erfolg?», fragt sich Ueli Burkhardt, Leiter des Theaters Ticino, nach der letzten Vorstellung. Sind es die grossen Namen, die für ein volles Theater sorgen? Oder sind es die weniger bekannten Künstler, deren Vorstellungen das Publikum ohne grosse Erwartungen besucht und dann um so glücklicher die Vorstellung verlässt? «Auch nach 30 Jahren Erfahrung als Theaterleiter habe ich darauf keine Antwort», sagt Burkhardt. Das vielseitige Angebot der vergangenen Saison erachtet Burkhardt als höchst spannend und zieht insgesamt eine positive Bilanz «mit zahlreichen Höhepunkten und ein paar Irritationen».

Puppentheater ohne Zugpferd

Einen überdrehten Abend bescherte Tilo Nest mit seinem Programm «Abba jetzt» dem Publikum. «Eine hohe Schule der Unterhaltung», kommentiert Burkhardt. Gleichzeitig stiess das Theater an jenem Abend platzmässig an seine Grenzen. «Ich mag es, wenn sich die Hauswände nach aussen wölben», sagt der Leiter des Theaters.

Immer wieder gerne gesehen sind auch die Puppentheater für Erwachsene. Dieses Mal war das Schubert-Theater Wien mit «Hänsel.Gretel.Finsterwald» und «Der Herr Tod und seine Freunde» zu Gast. Doch habe das Zugpferd Nikolaus Habjan gefehlt, weshalb spürbar weniger Publikum die Ränge füllte.

«Eine positive Bilanz mit zahlreichen Höhepunkten und ein paar Irritationen.»Ueli Burkhardt, Leiter Theater Ticino

Dafür waren alle literarischen Montagabende mit Hardy Ruess ausverkauft. Allerdings nur auf dem Papier, wie Ueli Burkhardt mitteilt. Einige Gäste hätten sich schon im Vorfeld Karten gesichert, diese dann aber nicht in Anspruch genommen, sodass an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich waren.Bewährt haben sich die geänderten Vorstellungszeiten am Samstag. Die Abende waren um 18 Uhr gut besucht.

Zu wenig Zulauf hatte die geplante Kindervorstellung «Lotus», weshalb sie abgesagt wurde. «Da muss ich mich selbst an der Nase fassen», sagt Ueli Burkhardt. Kindervorstellungen im Theater Ticino habe er nie zu etablieren versucht. Allerdings sei es auch schwierig, Inszenierungen für Kinder ohne Fingerzeig, aber dafür mit Verführung zu finden, merkt Burkhardt an.

Operette als Saisonanbschluss

Den Abschluss der Saison bildete Gottfried Breitfuss mit der Operette «Im weissen Rössl». Auch wenn es sich dabei um eine Weltpremiere handelte – denn Breitfuss schaffte es, die zahlreichen Charaktere der Operette alleine darzustellen –, war die Vorstellung an allen sechs Abenden nicht ausverkauft. Burkhardt vermutet, dass es daran lag, dass die Vorstellung «zwischen Tische und Bänke» fiel.

Eine unbekannte Operette gespielt von einer Person brauche viel Atem. Den hat Ueli Burkhardt und er wird daher in der kommenden Saison erneut versuchen, das Publikum für dieses besondere Stück zu begeistern und ins Theater Ticino zu locken. (Zürichsee-Zeitung)