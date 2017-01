Das erste Baby im Bezirk Horgen heisst Imaan

Der kleine Imaan hatte es pressant. Eigentlich hätte er erst in gut drei Wochen zur Welt kommen sollen. Doch er wurde das erste Neujahrsbaby im Bezirk Horgen. Seine Mutter Cornelia Fäh kam am Sonntagmittag ins Paracelsus-Spital in Richterswil und nur drei Stunden später wurde Imaan geboren. Um 15.06 Uhr erblickte er das Licht der Welt. 2580 g schwer und 49 cm gross ist er.

Eltern wollen Glaube und Respekt

Seine Eltern sind überglücklich über die Geburt ihres ersten Kindes. «Dank der Hebammen und Ärzte sowie der Unterstützung meines Mannes hatte ich eine sehr gute und schnelle Geburt», sagt die junge Mutter. Fürs Paracelsus haben sich die Eltern entschieden, weil es klein und persönlich ist.

Imaan bedeutet im muslimischen Glauben Stärke und Glaube. Seinem Sohn will das junge Paar aus Wilen bei Wollerau einen starken Glauben, Respekt, gute Werte und Verständnis für Individualismus mitgeben.

Sieben Babys kamen am 31. Dezember zur Welt

Kurz nach Imaan wurde noch ein weiterer Bub im Paracelsus geboren. Ungewöhnlich viele Babys, nämlich sieben, kamen am 31. Dezember zur Welt. (Zürichsee-Zeitung)