Chaplin-Filme mit Orgel-Begleitung

Popcorn knabbern und amüsiert auf eine Leinwand schauen sind nicht unbedingt Dinge, die man mit einem Kirchenbesuch in Verbindung bringt. Letzte Woche konnten die Besucher der reformierten Kirche Richterswil genau dies ganz ungeniert tun, als zum vierten Mal das Projekt Cinéglise durchgeführt wurde. In dessen Rahmen wurden vom Hollywood-Blockbuster bis zum Schweizer Familienfilm ganz unterschiedliche Filme gezeigt.

Wie in alten Zeiten

Das cinéastische Vergnügen in der Kirche fand in Richterswil Anklang. «Über die ganze Woche hinweg waren es über 2 000 Besucher, die unser Kino-Angebot nutzten», erklärt Thomas Leuthold vom Cinéglise Team. Auf besonders viel Interesse stiess die Doku «Zurück in Richterswil – anno dazumal» von Regisseur Hans Peter Treichler. Der gewiefte TV- und Radiomann lieferte zum historischen Filmerlebnis die passende Live-Moderation. Am Donnerstagnachmittag blieb mit rund 30 Besuchern der grosse Ansturm zwar aus, dafür sorgten die beiden gezeigten Charlie- Chaplin-Streifen «A Woman» und «Easy Street» für viele Lacher. Die Zuschauer durften sich auf ein spezielles Film-Erlebnis freuen: Die Stummfilme wurden von Live-Orgelmusik von Tobias Willi, Professor an der Zürcher Hochschule der Künste, begleitet. Auf die Frage, welche Stücke er präsentieren werde, meinte Willi: «Meine musikalische Untermalung ist heute improvisiert. Ich habe die Filme zwar vorab angeschaut und mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Welche Stücke ich wann spielen werde, entscheide ich jedoch spontan.»

Musikalische Begleitung Chaplins Gags wurden passend rhythmisch untermalt, bei den spielerischen Kampfszenen dröhnte die Orgelmusik lauter durch das Kirchenschiff, um dann bei feineren Momenten wieder leiser zu werden. Die Flirts von Chaplin mit den holden Film-Schönheiten auf der Leinwand wurde durch zarte Töne begleitet und das Happy-End von «A Woman» mit dem klassischen Hochzeitsmarsch untermalt. Willi erhielt nach den beiden Filmen einen langen Applaus. Eine Film-Besucherin zeigte sich am Ende der Vorführung begeistert: «Die zeitlose Komödien und der einzigartige Humor von Charlie Chaplin in Kombination mit diesen schönen Orgeltönen waren ein sehr eindrückliches Erlebnis für mich.»

(zsz.ch)