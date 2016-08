Bundesrat bringt Glanz in die Glärnischhalle

Die «Manne und Fraue» konnten sich freuen. Einer der Ihren brachte am Mittwoch besonderen Glanz in die Glärnischhalle. Bundesrat Ueli Maurer hatte zugesagt, an der Delegiertenversammlung der SVP Kanton Zürich zu sprechen. Glanzvoll auch das Outfit von Christina Zurfluh, Gemeinderätin und Präsidentin der SVP Wädenswil, die als Gastgeberin die 226 Delegierten – darunter SVP-Prominenz wie Gregor Rutz, Natalie Rickli und Regierungsrat Markus Kägi – begrüsste. Zurfluh wünscht sich die Realisierung des Hirzeltunnels. Immerhin habe ihr Spitzenkleid doch auch einige Löchli so wie das von Doris Leuthard an der Eröffnung des Gotthardtunnels, was doch ein gutes Omen sei, meinte sie launig. Für Kantonalpräsident Konrad Lanhart war es seine erste Delegiertenversammlung, die er als Präsident leitete. Er äusserte sich unter anderem zu den Verhandlungen über die Rahmenverträge mit der EU und konstatierte die Schweiz werde zu «Befehlsempfängerin von Brüssel degradiert».

Aktuelles von der Südgrenze

Souverän und weniger angriffig war die Rede von Bundesrat Ueli Maurer. In sein Ressort fällt das Grenzwachtkorps, das derzeit an der Südgrenze gefordert sei. Zu verzeichnen seien zwar gleich viele «Anlandungen» wie im Vorjahr, nämlich 700 000, weniger Eriträer, dafür mehr Flüchtlinge aus Somalia, Äthiopien und Guinea. Ein grosser Teil werde von Italien zurückgenommen. «Die Zusammenarbeit mit Italien ist sehr gut». Die Situation sei nicht so dramatisch, wie in den Medien dargestellt. Abgelehnte Aslysuchende würden dann versuchen auf eigene Faust nach Deutschland zu kommen, wo sie aufgegriffen werden. 1000 werden pro Woche in die Schweiz zurückgeschickt und dann weiter nach Italien, informierte Maurer.

Zuversichtlich ist Maurer in Sachen Finanzplatz Schweiz. «Zwar haben wir keine Bankkundengeheimnis mehr, aber weiterhin hervorragende Qualitäten, wie politische Stabilität und eine versierte Volkswirtschaft. Die Geldzuflüsse zu den Banken nehmen wieder zu», weiss Maurer. Die Zahlen des Bundeshaushalt sind für 2016 ebenfalls hervorragend: 1,7 Mrd. Franken Überschuss stehen bereits heute fest. Budgetiert war ein Defizit von 500 Mio. Franken. Der Überschuss stammt von Firmen, welche die direkte Bundesteuer für 2017 bereits bezahlt haben. Würden sie das Geld auf die Bank bringen, müssten sie Negativzinsen zahlen. Diese Summe wird dann allerdings 2017 fehlen. Trotz diesjährigem vollen Kassen ist beim Bund Sparen angesagt. «Landwirtschaft und Armee haben in den letzten Jahren weniger Geld bekommen, da können wir nicht weiter sparen.» Sparen sei künftig wohl bei den gebundenen Ausgaben angesagt. Maurers Rede verdankten die Delegierten mit langem Applaus.

Solidarität überschritten

An die Finanzen konnte der Regierungsrat Ernst Stocker thematisch gut andocken. Als Finanzvorsteher eines reichen Kantons macht ihm der Finanzausgleich Sorgen. Gemäss Prognosen für 2017 wird der Kanton Zürich dafür 750 Mio. Franken zahlen müssen. «Das sind 100 Millionen zu viel, damit ist die eidgenössische Solidarität endgültig überschritten», sagte Stocker.

In Wädenswil bekam Bundesrat Maurer kein Geld, dafür ein Kistli Bier. «Hanfbier haben wir herausgenommen, damit du keinen trümmligen Kopf bekommst», sagte Stocker zum hohen Gast. Dieser verschwand nicht nach seiner Rede, sondern blieb bis zum Ende der Versammlung. In der Pause nützen einige Delegierte die Gelegenheit, an ihren Mann in Bern ein paar Worte zu richten.

Auch die Parolen für die Abstimmungen vom 25. September wurden gefasst. Diskussionslos und einstimmig gab es ein Nein für die Initiativen «Grüne Wirtschaft» und «bezahlbare Kinderbetreuung». Das Nein zur AHV-Initiative befürworteten 204 Delegierte, 11 votierten für ein Ja . Einstimmigkeit herrschte auch über die Ja-Parole zum Nachrichtendienstgesetz.

Die Umsetzungsvorlage zur Kulturlandinitiative, über die am 27. November entschieden wird, bewegte die Gemüter mehr. Marionna Schlatter, Präsidentin Grüne Kanton Zürich, zeigte auf, dass der kantonale Richtplan nicht ausreiche, um zu verhindern, dass immer mehr Land überbaut werde. Sie erwähnte das Ja des Bauernverbands und stellte sich die Frage, ob die SVP noch eine Bauernpartei sei. Da konterte der Richterswiler Kantonsrat und Fraktionspräsident Jürg Trachsel, mit dieser Vorlage werde die Zersiedlung nicht gestoppt, sondern gefördert und das Wohnen werde teurer. 177 stimmten für die Nein-Parole, 23 für ja und 11 enthielten sich. (Zürichsee-Zeitung)