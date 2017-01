Büro-Spitex bringt Ordnung in den Alltag betagter Menschen

In der Wohnung von Knut Weiner läuft eine DVD mit Opernmusik von Peter Tschaikowsky. Die Hülle mit Giuseppe Verdis «La Traviata» liegt auf dem Fernseher. Klassische Musik ist für den gebürtigen Norweger ein treuer Begleiter im Alltag in der Genossenschaft Alterswohnungen Oberrieden.

Doch nicht nur CD-Hüllen ­stapeln sich im Zimmer, überall sind Sichtmäppchen und Ordner übereinandergeschichtet. Die Beige enthält die Pendenzen, die von den Amtsstellen her in seinem Briefkasten gelandet sind. Sie ist unbearbeitet geblieben. «Nach schweren gesundheitlichen Rückschlägen brauche ich Unterstützung in dieser Angelegenheit.» Der Senior bleibt redselig, erzählt aus der Vergangenheit: «In den 1960er-Jahren kam ich in die Schweiz, studierte an der Hochschule St. Gallen Wirtschaft.» Später habe er im Bankwesen gearbeitet, sich selbstständig gemacht, und dann sei er in Schwierigkeiten geraten, was seiner Gesundheit auch nicht förderlich gewesen sei. Was ihn in Bedrängnis gebracht hat, gibt er nicht genau preis. Er deutet nur an, dass seine Geschäfte nicht eben gut gelaufen sind.

Rechtliche Aspekte

Den administrativen Aufwand hat dem Senior eine private Firma abgenommen, die Büro-Spit­ex mit Sitz in Adliswil. Helen Schmid ist seine persönliche Betreuerin. Ihre kaufmännische Berufserfahrung kommt ihr zugute, was sie diesem Tag als adminis­trative Hilfe für Knut Weiner erledigt: «Ich habe Ordnung in seine Situation gegenüber der Krankenkasse gebracht.»

Knut Weiner habe noch Anrecht auf Rückzahlungen. Ein anderes Mal gehe es um die Steuererklärung. «Wir helfen im gesamten administrativen Bereich.» Dazu würden weitere treuhänderische Aspekte und die rechtliche Vorsorge gehören.

Auf Expansionskurs

«Wir wollen mithelfen, damit ­ältere Menschen länger in ihrer eigenen Wohnung leben können», sagt Evelyn Graf, die Leiterin des Unternehmens. Die Jungunternehmerin steht einem ­Team vor, das in der Region als Einziges von privater Seite her solche Dienstleistungen anbietet. «Wir arbeiten zu fairen Preisen», fügt sie an. 80 Franken werden pro Stunde verrechnet. «Diesen Betrag können in der Regel alle unsere Kunden aufbringen.» Vielfach trete sogar eine finanzielle Verbesserung der Klienten ein: «In einigen Fällen können wir Ergänzungsleistungen geltend machen.»

Knut Weiner teilt das Schicksal einiger Kunden des Unternehmens. «Nicht alle älteren Leute verfügen über familiäre Unterstützung, über Bekannte, die sie besuchen», sagt Graf. Alleinstehende würden sich umso mehr über Besuche ihrer Angestellten freuen. Die Arbeit geht nicht aus: Die vor vier Jahren gegründete Firma ist auf Expansionskurs. Sie ist auch am rechten Zürich­see­ufer und in den Kantonen Aargau und Basel tätig. Rund 40 Mitarbeiter betreuen mehrere Hundert betagte Menschen.

Von Gemeinden anerkannt

In der Regel würden die Sozialdienste der Gemeinden auf sie zukom­men, wenn eine Betreuung unumgänglich ist, sagt Graf weiter. «So können wir die Gemeinden entlasten.» Auf kommunaler Ebene in der Re­gion wird die Zusammenarbeit mit der privaten Firma begrüsst.

Die Wädenswiler FDP-Stadt­rätin Astrid Furrer (Abteilung Sozia­les) und Kantonsrätin (Kom­mis­sion für Soziale Sicherheit und Gesundheit) attestiert der Büro-Spitex, über ausgewiesene Fachleute zu verfügen. «Die sozialen Dienste in Wädens­wil empfehlen den Klienten deren Dienste.» Auch andere Anbieter wie der Treuhanddienst von Pro Senec­tute würden aber angeboten. «Wir informieren detailliert, wie sie sich voneinander unterscheiden. Der Klient entscheide selber, was seinen Bedürfnissen am besten entspricht.»

Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales in Adliswil, beurteilt Or­ga­nisationen wie die Büro-Spit­ex als eine gute Möglichkeit, älteren Menschen bei Bedarf die nötigen Hilfestellungen anzubieten. «Wichtig ist dabei, dass das Angebot seriös ist und eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird.»

Kurz und bündig formuliert es Benno Albisser, Gemeinde­schrei­ber in Rüschlikon: «Unsere Altersbeauftragten arbeiten sehr gut mit der Büro-Spitex zusammen.» Philipp Strickler, Leiter der Informations- und Beratungsstelle für Altersfragen in Oberrieden, sagt ebenfalls ohne Umschweife: «Mit den Spezialisten der Büro-Spitex haben wir gute Erfahrungen gemacht.» (Zürichsee-Zeitung)