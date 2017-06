Freddy Camerer steht bereits vor seinem Haus, als die Besucher von der Zeitung vorfahren. Der Grillmeister ist Gastgeber durch und durch. Mit einem kräftigen Händedruck stellt er sich vor, bietet sogleich das Du an und fragt ob jemand durstig sei. Er redet nicht lange um den heissen Brei und so geht es auch gleich in seinem Truck zum benachbarten Bauernhof. Dort, vor der Scheune, steht das Herzstück von Camerers Geschäft: ein pechschwarzer Smoker. Das Ungetüm von Grill ist 9,5 Meter lang, drei Meter hoch und 3,5 Tonnen schwer und sieht aus wie eine Lokomotive. 1,2 Tonnen Fleisch fasst er, 10000 Personen können damit verköstigt werden.

Leidenschaft für den Beruf

40 Tage im Jahr grillieren die Schweizer im Schnitt pro Jahr. Ob es bei Freddy Camerer überhaupt Tage gibt, an denen er nicht am Grill steht, ist fraglich. Der Samstagerer hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er veranstaltet Grill-Kochkurse und betreibt sein eigenes Catering Unternehmen. Seine Firma «XXL BBQ» ist eine der drei grössten Schweizer Barbecue Catering Firmen. Obschon es das Unternehmen erst sechs Jahre gibt, konnte es sich bereits einen Namen machen. So kam es, dass Camerer auch am Geburtstag des Tennisstar Roger Federer schon den Grill einheizte.

Freddy Camerer erklärt seine Leidenschaft für den Grill so: «Gekocht wird oft aus dem einfachen Grund, weil man Hunger hat. Am Grill ist das anders», sagt er «da muss man sich Zeit nehmen. Beim Grillieren wird das Essen zelebriert».

Vom Koch zum Grillmeister

Gelernt hat Freddy Camerer ursprünglich Koch. Sein damaliger Lehrmeister war selber Grillchampion und so kam auch Camerer auf den Geschmack. Nachdem er einige Jahre als Koch gearbeitet hatte, besuchte er die Hotelfachschule. Anschliessend war er elf Jahre lang Pächter des Restaurants «Lounge by the lake» in Oberrieden- bis im Mai 2012.

Zu diesem Zeitpunkt trugen sich zwei Ereignisse zu, die unterschiedlicher kaum sein können. Innerhalb von zwei Wochen sei sein Vater verstorben und er selber Weltmeister im Dauergrillieren geworden, erzählt Freddy Camerer.

Diese turbulente Phase endete damit, dass Camerer seinen Pachtvertrag im Restaurant kündete und sich mit seiner Passion selbstständig machte. Am Anfang hätten einige aus seinem Umfeld Bedenken geäussert. Doch der Erfolg kam schnell und die Sorgen wichen vollen Auftragsbüchern.

«Am Grill geht es um viel mehr als Bratwurst und Cervelat.»Freddy Camerer

Nicht nur Tennisspieler, auch das Fernsehen ist schon auf den 40-Jährigen aufmerksam geworden. Diesen Sommer läuft auf SAT 1 Schweiz bereits die dritte Staffel «Die Promi Griller- Das Duell» mit dem Samstagerer als Grillchef. Prominente duellieren sich am Grill und Camerer steht ihnen mit Expertenrat zur Seite.

Doch Camerer ist noch lange nicht zur Ruhe gekommen. Diesen Januar hat er eine weitere Ausbildung abgeschlossen und ist nun diplomierter Fleischsommelier. Bei der Ausbildung geht es darum, das Produkt Fleisch in all seinen Facetten kennenzulernen: von der Lagerung und Verarbeitung, über den perfekten Wein, bis hin zur Tierethik. Am Grill gehe es um viel mehr als Bratwurst und Cervelat, sagt Camerer. «Es freut mich besonders, wenn mir Kunden zu den Beilagen gratulieren. Gutes Fleisch wird von mir erwartet, doch mit speziellen Beilagen oder einem Dessert vom Grill kann ich die Gäste überraschen».

Zuhause ausspannen

18 Stunden Schichten, 40000 Auto-Kilometer im Jahr und bereits im Februar einen ausgebuchten Kalender. Freddy Camerers Berufsleben als stressig zu bezeichnen, wäre untertrieben. Es sei aber gerade die Hektik und der Zeitstress, die für ihn den Reiz seines Berufes ausmache, sagt der Gastronom.

Zurück Zuhause sitzt Camerer aber ganz entspannt auf dem Gartenstuhl und rührt in seinem Espresso. «Daheim nehme ich die Dinge locker. Da kann es auch mal vorkommen, dass mir etwas anbrennt, weil ich ans Telefon gegangen bin», sagt Camerer.

Zuhause ist für den Grillmeister seit zehn Jahren Samstagern. Nach Zürich kam er wegen seiner Ausbildung. Am Zürichsee geblieben ist er wegen Olivia, seiner heutigen Frau, die er hier kennengelernt hat. Die beiden haben zwei Töchter, elf und zwölf Jahre alt, und wohnen gemeinsam mit Hund Honey in einem Reiheneckhaus. Ausgleich zum Beruf verschafft er sich durch Sport; im Winter auf den Skis, im Sommer auf den Inlineskates. Dazwischen legt sich der Familienvater aber auch gerne mal zum faulenzen auf den Liegestuhl. Doch lange rumliegen klappt dann meist doch nicht— irgendwann zieht es Camerer immer an den Grill.

Es ist zwölf Uhr Mittags und die zwei Töchter Jill und Ladina kommen gerade von der Schule nach Hause. Sie umarmen den Vater zur Begrüssung und der fragt sie postwendend: «Händer scho gässe?» (Zürichsee-Zeitung)