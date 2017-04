Beginnender Osterverkehr sorgt für Stau rund um den Seedamm

Alle Jahre wieder: So lässt sich das bezeichnen, was am Donnerstagabend auf den Strassen rund um den Seedamm los war.

Gemäss TCS-Verkehrsinformation kamen die Autos auf der Strecke zwischen Rapperswil, Freienbach und Schindellegi während mehrerer Stunden nur langsam voran. Normalerweise sind es Unfälle im Feierabendverkehr, die auf dieser Strecke zu derartigen Problemen führen.

Nicht so heute, am Gründonnerstag. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt, war die Passage über den Seedamm Richtung Gotthard wie auch die Autobahn A3 von Thalwil in Fahrtrichtung Wollerau schlichtweg vom Oster-Reiseverkehr gen Süden überlastet.

«Nur» 3 Kilometer am Gotthard

Stau und stockenden Verkehr gab es am Donnerstagabend auf der Hauptstrasse zwischen Kempraten und Rapperswil, auf dem Seedamm, dann zwischen Freienbach und Pfäffikon, wie auch auf der Autobahn A3 zwischen Thalwil und Wollerau (die Wartezeit betrug hier phasenweise bis zu 45 Minuten) sowie in der Verlängerung nach Süden auf der Hauptstrasse zwischen Samstagern und Schindellegi.

Am Gotthard betrug die Wartezeit gemäss TCS kurz nach 19 Uhr übrigens «nur» rund 30 Minuten. Die Länge des Staus: 3 Kilometer. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich dies in den kommenden Stunden und speziell am Freitag zu Ungunsten der Fahrzeuglenker verändern wird – dann nämlich wenn all jene, die derzeit noch in der Oberseeregion stehen, am Gotthard ankommen.

(mst)