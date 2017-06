Architekturwettbewerb für das neue Altersheim

Seit dem 1. Januar 2016 hat die Sihlsana AG die operative Leitung über die städtischen Alterseinrichtungen von Adliswil. Die Stadt hat diese an die gemeinnützige Sihlsana AG ausgegliedert. Vor allem von linker Seite wurde dieser Schritt mit Sorge betrachtet, da eine Verschlechterung der Leistungen befürchtet wurde.

Gerade kürzlich hat Wolfgang Liedtke, Präsident der SP Adliswil, in einem Leserbrief kritisiert, die Alterseinrichtungen würden seit der Übernahme der Sihlsana AG unter einem Fachkräftemangel leiden und die Betreuung der Bewohner habe sich laut Aussagen von Betroffenen deutlich verschlechtert.

Anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen nimmt Beat Fellmann, Verwaltungsratspräsident der Sihlsana AG erstmals Stellung zu den Vorwürfen. «Wir haben diesen Leserbrief in der Zürichsee-Zeitung gesehen, verzichteten aber bewusst auf eine Stellungsnahme, da er einer Grundlage entbehrt» sagt er. Es gebe keinen Abbau der Fachkräfte bei den Sihlsana AG, und laut einer Umfrage bei den Bewohnern sei die Qualität der Betreuung nicht zurück gegangen. Fellmann weist darauf hin, dass seit der Übernahme durch die Sihlsana AG sieben zusätzliche Stellen vorab im administrativen und technischen Bereich geschaffen wurden und keine Stellenprozente beim Pflegepersonal eingespart worden seien.

Heute zähle die Sihlsana AG 181 Mitarbeitende, wovon sich 120 der Pflege widmen würden. Dies bei 129 Betten und einer Auslastung von durchschnittlich 94,5 Prozent. Man sei permanent daran, Abläufe zu verbessern und Strukturen zu optimieren.

Gewinn von 301 650 Franken

Beat Fellmann sagt, dass sich die Ausgliederung der städtischen Alterseinrichtungen positiv entwickle. Dies zeige auch die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016. «Wir können bei einem Umsatz von 15 Millionen Franken einen Gewinn von 301 650 Franken ausweisen», sagt der Verwaltungsratspräsident.

Dieser Gewinn sei sinnvoll im Hinblick auf die kommenden Investitionen. Soeben habe die Sihlsana AG nämlich die Planung für den anstehenden Neubau des Altersheims und die Quartierentwicklung im Bad gestartet. Im kommenden Jahr soll dazu ein Architekturwettbewerb stattfinden, damit die Bauarbeiten ab dem Jahr 2021 in verschiedenen Etappen erfolgen könnten.

Über die Eckpfeiler der künftigen Altersstrategie kann Beat Fellmann aber bereits jetzt weitere Auskünfte geben. So wolle man den Fokus vermehrt auf die Demenz-Pflege legen, sagt er. «Das stationäre Angebot soll weiterhin aus rund 130 Plätzen bestehen. 45 Plätze sollen auf die klassische Pflege verteilt werden, 45 auf die Pflege im Demenzbereich.» Dazu kämen rund 40 Einheiten «pflegenahes Wohnen», also Kleinwohnungen, in denen Pflegeleistungen bei Bedarf möglich seien, ohne dass die Menschen ins Heim umziehen müssten. Ebenfalls sollen auch Entlastungsangebote für den zeitlich begrenzten Heimaufenthalt integriert werden.

Kosten werden noch ermittelt

Hierzu wird das bestehende Altersheim komplett neu gebaut und am jetzigen Standort der Alterswohungen zu stehen kommen. Die Alterswohnungen wiederum werden vorab ebenfalls in einem neuen Bau direkt neben dem neuen Altersheim realisiert werden. Die benötigten Landflächen dazu gehören bereits grösstenteils der Sihlsana AG. «Auch hier sollen wie bereits heute zwischen 80 und 100 alterstaugliche Wohnungen mit und ohne Service im günstigen Mietsegment entstehen», sagt Fellmann.

Die Details der Erneuerungen werden in den kommenden Monaten von einer Planungskommission erarbeitet. Über die Kosten möchte sich Beat Fellmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschliessend äussern. Erste Berechnungen kamen jedoch auf Baukosten in der Höhe zwischen 70 und 80 Millionen Franken. «Ich gehe davon aus, dass die Kosten beim verfolgten Konzept am unteren Rand dieser Schätzungen liegen werden», sagt Beat Fellmann lediglich. (Zürichsee-Zeitung)