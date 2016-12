Als die Alte Landstrasse auch Schlittelbahn war

Besonderen Charme strahlen die ältesten Fotos des neuen Kalenders des Ortsmuseums Oberrieden aus. Chindsgi-Kinder stehen brav aufgereiht vor dem neugebauten Kindergarten an der Alten Landstrasse. Es ist die erste Klasse des Kleinkinderschulhauses, die auf dem Foto aus dem Jahr 1917 zu sehen ist. 1917 wurde der Kindergarten erbaut, teilt Werner Waldmeier mit. Er ist der «Vater» dieses Kalenders, der seit 1999 herausgegeben wird. Waldmeier wählt jeweils auch die Fotos für den Kalender aus.Wie Ortshistoriker Waldmeier mitteilt, sei der Bau des Kindergartens an der Alten Landstrasse durch eine grosszügige Spende einer Einwohnerin ermöglicht worden. Im Keller des Hauses habe sich ein Volksbad für die Bevölkerung befunden.

Wie Waldmeier weiter informiert, ist ein Jubiläumsfest für 100 Jahre Kindergarten Alte Landstrasse und 50 Jahre Schulhaus Pünt geplant. Das Datum steht schon fest, es ist der 9. Juni 2017. Deshalb ist es naheliegend, dass auch eine Aufnahme des Schulhauses Pünt, aus dem Jahr 1967 im Kalender vertreten ist. Interessant ist auch der Blick auf die Badi-Baustelle im Jahr 1975: die «Halbinsel» ist schon aufgeschüttet und die Bäume sind noch winzig.

Auflage 200 Exemplare

Einen Blick in den vermutlich schneereicheren Winter als heute bietet die Aufnahme aus dem Jahr 1910. Die Alte Landstrasse erweist sich auf der der Höhe des Areals Wattenbühl als eine Art Schlittelbahn. Das im Hintergrund sichtbare Restaurant Wilhelm Tell gibt es nicht mehr.

Eine Reihe von nostalgischen Blicken in die Vergangenheit bietet der Kalender 2017 der Vereinigung Ortsmuseum Oberrieden, der in einer Auflage von 200 Exemplaren erscheint, auch dieses Jahr. Die Fotos stammen aus dem Fundus des Ortsmuseums. Der Kalender ist ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Er kann zum Preis von 25 Franken in der Chronikstube des Museums (Tel. 044 720 38 70), im Ortsmuseum Oberrieden und in der Gemeindeverwaltung gekauft werden. Auch am Neujahrsapéro der Gemeinde am 2. Januar ist er ebenfalls erhältlich. (Zürichsee-Zeitung)