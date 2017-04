Adliswil legt den Amtsbeginn von Stadtrat und Schulpflege zusammen

Im nächsten Frühjahr finden die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2018 bis 2022 statt. Die Stadt Adliswil hat bereits die Wahltermine dafür festgelegt. So werden am Sonntag, 4. März 2018, die neun Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchenpflege gewählt. Die 36 Mitglieder des Grossen Gemeinderats, die sieben Mitglieder des Stadtrats inklusive des Schulpräsidenten sowie die sechs Mitglieder der Schulpflege folgen am Sonntag, 15. April 2018.

Bislang traten die Mitglieder der Schulpflege und der Stadtrat ihr Amt danach jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Während der neu konstituierte Stadtrat Ende Mai, Anfang Juni die Tätigkeit übernahm, begann die neue Schulpflege traditionsgemäss am ersten Schultag Ende August.

Kein Einfluss auf Tätigkeiten

Dies soll sich nun ändern. «Nach der Integration des Schulpräsidenten in den Stadtrat wollen wir die beiden Behörden weiter zusammenführen», sagt der Adliswiler Stadtpräsident Harald Huber (FDP). Dazu gehöre ein gemeinsamer Amtsbeginn der Stadträte und der Schulpflege. «Der Stadtrat hat darum einen einheitlichen Amtsbeginn am1. Juli beschlossen», sagt Huber. Die Umstellung habe keinen Einfluss auf die Behördentätigkeiten. Dies erklärt Huber anhand der Rechnung und der Budgetierung, die in diesen Zeitraum fallen. «Die Rechnung wird noch vom alten Stadtrat abgenommen», sagt er. Die Budgetplanung dagegen werde im Sommer von den neu gewählten Exekutivmitgliedern durchgeführt.

Gesetz ist auf dem Weg

Ganz in Eigenregie hat die Stadt Adliswil den gemeinsamen Amtsbeginn aber nicht kreiert. Der Umstellung geht auch ein Wunsch des Kantons Zürich voraus, der dies ebenfalls fordert.

Die Direktion der Justiz und des Innern eröffnete Ende Juni 2016 das Vernehmlassungsverfahren zu einer entsprechenden Gesetzesvorlage. Darin war bereits vorgesehen, dass Gemeindevorstand und Schulpflege künftig ihr Amt gemeinsam auf den 1. Juli antreten sollen. Diese Idee ist bei den Kommunen grossmehrheitlich auf ein positives Echo gestossen.

Der Stadtrat in Adliswil geht darum davon aus, dass die neuen Bestimmungen per 1. Januar 2018 in Kraft treten werden. «Wie jedoch der Kantonsrat im Detail entscheidet und ob die Referendumsfrist bis zum 8. November 2017 unbenützt verstreicht, bleibt bis dahin unklar», heisst es in einem Stadtratsbeschluss. Der Stadtrat setzt darum mit dem gemeinsamen Amtsantritt der beiden Behörden aller Voraussicht nach ein Projekt um, das in einigen Monaten bereits für sämtliche anderen Gemeinden im Kanton per Gesetz vorgeschrieben werden dürfte. (Zürichsee-Zeitung)