2021 erhält Kilchberg einen Coop samt Tiefgarage

Es sind es gute Neuigkeiten, die Kilchbergs Bauvorsteherin Judith Bellaiche (GLP) an der Budget-Gemeindeversammlung verkünden konnte: In Sachen Zentrumsplanung scheint etwas zu gehen, auch wenn bis dato nichts zu sehen ist.Coop plane auf der gemeindeeigenen Parzelle Süd-Süd beim Bahnhof Kilchberg ein zweigeschossiges Ladengeschäft mit direktem Zugang zur Tiefgarage sowie eine ganze Reihe kleinerer Wohnungen.

Eine endlose Geschichte

Coop selbst äussert sich zwar noch nicht konkret zum Projekt. Mediensprecher Markus Eugster sagt, zu diesem frühen Zeitpunkt könne er noch keine Angaben machen. Er bestätigt aber, dass Coop Interesse an einer grösseren Verkaufstelle in Kilchberg bekunde. Zur Zeit betreibt der Grossverteiler an der Bahnhofstrasse 11 eine kleine Filiale, dort ist er eingemietet.

Was Coop als frühen Zeitpunkt erscheint, hat für Kilchberg das Potential zu einer endlosen Geschichte. Denn das Zentrum ist schon seit Jahren auf der Traktandenliste des Gemeinderats. Einen ersten Meilenstein erreichte er, als er 2008 das seeseitige Bahnhofareal von der SBB kaufen konnte. Für die Parzelle Süd-Süd, den Teil also, wo die Hochbaute entsteht, hat die Gemeinde 680 000 Franken bezahlt. Das erklärte Ziel: Zu den bestehenden Läden – eine Bäckerei, ein Käseladen, eine Apotheke, eine Bank sowie die Poststelle, deren Schliessung droht – soll ein Grossverteiler die Kilchberger animieren, in Kilchberg einzukaufen.

2011 konnte Kilchbergs Bauvorsteherin vermelden, der Grossverteiler Coop, sei daran interessiert, die Parzelle Süd-Süd im Baurecht zu übernehmen und dort einen grösseren Laden zu bauen. Seither hiess es von Seiten des Gemeinderats bestenfalls, die Verhandlungen seien am Laufen, aber komplex.

Im Sinne der Verdichtung

Nun also, fünf Jahre später, sind diese laut Judith Bellaiche erfreulich weit gediehen. «Anfangs wollte Coop nur einen Laden bauen.» Jetzt ziele das Projekt auf eine bessere Ausnutzung der Parzelle ab, sehe eine gemischte Nutzung mit Laden und Wohnungen vor. «Das ist ganz in unserem Sinn», freut sich Judith Bellaiche.

Der Gemeinderat sei aus mehreren Gründen happy: Erstens werde die Parzelle künfig besser ausgenützt, was dem Wunsch nach Verdichtung entspreche. Über den beiden Ladengeschossen (UG und EG) sollen zwei Obergeschosse mit je sechs 2½-Zimmer-Wohnungen und ein Attikageschoss mit einer 3½-Zimmer-Wohnung entstehen. Dieses Gebäude wird gestaltungsplanpflichtig. Wird es doch von der Ausnützung her grösser, als die Bau- und Zonenordnung es zulassen würde – nicht von der Höhe, aber der Baumasse und den Abständen her. «Mit einem Gestaltungsplan erreichen wir ein Gebäude, das nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ über die Kilchberger Bau- und Zonenordnung hinaus geht», betont Judith Bellaiche.

Nadelöhr Zufahrt entlasten

Zweitens plant Coop wie gesagt eine Tiefgarage. Die oberirdischen Parkplätze sollen dabei erhalten bleiben, die gleisseitige Erhöhung abgesenkt werden. Die Zufahrt sei vom Bahnhof her vorgesehen. «Wer also oberirdisch keinen Parkplatz findet, muss am Bahnhofsgebäude vorbei und um den Kreisel fahren», sagt die Bauvorsteherin. «Damit wird das Nadelöhr eingangs Bahnhofstrasse nicht noch weiter belastet.» Ebenso habe Coop eingewilligt, die Anlieferung auf der Südseite des Gebäudes einzuplanen.

Drittens sei der Gemeinderat froh, dass sich langsam auch der Zeitplan konkretisiert. Coop sieht vor, dass der Gestaltungsplan 2018 vors Volk kommt, 2019 die Bagger auffahren und der Laden 2021 eröffnet werden kann.

In der Warteschlaufe

Ob dieser Zeitplan realistisch bleibt, ist allerdings unklar. Knackpunkte gibt es laut Judith Bellaiche nämlich noch einige, insbesondere die durchgängige Nähe zu den SBB. Unter anderem sehe Coop zur Zeit vor, dass die Garage unterirdisch exakt an das Perron grenzt. Was natürlich erhöhte Anforderungen mit sich bringe.

Vorantreiben kann der Gemeinderat das Projekt nicht, er muss abwarten, wie die Verhandlungen von Coop mit der SBB ausgehen. Die Verhandlungen laufen derzeit noch bilateral. Zuversichtlich stimmt Judith Bellaiche, dass Coop die Auflagen der Gemeinde – dass etwa die Baumallee entlang der Bahnhofstrasse zu ersetzen sei – anstandslos akzeptiert habe. Sie hofft nun darauf, dass die SBB das Projekt ihrerseits speditiv behandelt. (Zürichsee-Zeitung)