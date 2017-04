12 Stunden mit DSDS-Star Noah Schärer

Der Aufwand für die Abendshow mit dem DSDS-Aushängeschild Dieter Bohlen ist gigantisch: In den riesigen MMC-Studios in Köln Ossendorf herrscht bereits zwölf Stunden vor Sendbeginn Hochbetrieb. Noah Schärer wird von einem ganzen Team umsorgt: Ein Vocalcoach, der seiner Stimme den letzten Schliff gibt, zwei Visagistinnen, eine Coiffeuse, ein Stilberater für sein Kostüm, Requisiteure und eine Medienverantwortliche kümmern sich um den 16-jährigen Nachwuchskünstler aus Horgen.

Swiss Power bei DSDS

Noah wirkt an diesem Samstag überglücklich, sein „Ersatzvater“, Sänger Alphonso Williams, ist zurück in die Show gewählt worden. Mit ihm hatte der sensible Junge vom Zürichsee während den vergangenen Wochen die engste Beziehung. Neben Noah wird die Schweiz auch durch Sängerin Chanelle Wyrsch aus Zug in der Show vertreten. Beide treffen sich vor der Hauptprobe in der Kostümrequisite und versprechen für den heutigen Abend den ultimativen „Swiss-Power“. Und beide hoffen, eine Runde weiterzukommen. Fünf Stunden vor der Show gilt es ernst, die Hauptproben stehen auf dem Programm. Star-Moderator Oliver Geissen versucht mit flotten Sprüchen, den Akteuren ihre Angst zu nehmen. Von der Jury um Dieter Bohlen ist derweil noch nichts zu sehen, diese erscheint erst wenige Minuten vor Sendebeginn. Während Noah Schärer zusammen mit den Choreographie-Profis die letzten Tanzschritte einstudiert, herrscht vor dem Studio-Eingang emsiges Treiben: Noahs Fanclub, angeführt von Mutter Melissa Schärer, ist eingetroffen. Alle tragen eine schwarze Lockenperücke und sind so natürlich ein begehrtes Sujet für die RTL-Kameras.

Einzug in die nächste Runde

Pünktlich um 20.15 Uhr beginnt die Show. Noah Schärer steht bereits als Nummer drei auf der Bühne. An diesem Abend sicher kein Nachteil. Der Horgner Sänger performt den Song "I Need A Dollar" von Aloe Blacc und zeigt gesanglich, wie auch tänzerisch eine solide Leistung. Das Juryurteil fällt zwar etwas durchzogen aus, doch dies braucht Noah nicht zu kümmern, denn ausschlaggebend ist ausschliesslich das Telefonvoting der Zuschauer. Auf seine sensible Seite angesprochen - Noah wollte schon mehrmals aufgeben -, gibt er Jury-Chef Dieter Bohlen zu verstehen, dass er gefühlvolle Auftritte zeigen wolle und es ohne Gefühl in der Showbranche einfach nicht gehe. Mit dieser Aussage gehört dem 16-Jährigen die Gunst des Publikums. Das Urteil fällt für das „Küken“, wie er von den Deutschen liebevoll genannt wird, an diesem Abend einmal mehr positiv aus. Um 23 Uhr ist es Tatsache: Der Horgner Sänger wurde von den Zuschauern in die nächste Runde gewählt, er ist nun von einstmals 30'000 Bewerbern unter den letzten acht Akteuren und wird kommenden Samstag auf RTL ein weiteres Mal zu sehen sein, wenn es wiederum heisst: „Deutschland sucht den Superstar“. ()