Verein Natur will die Stadt mit Blumenwiesen aufwerten

Bunte Blumenwiesen statt ­funk­ti­ons­lose Grünflächen: Der Verein Natur Rapperswil-Jona möchte die Stadt im kommenden Sommer durch blühende Wiesen aufwerten. Rund 30 Grünflächen, die heute in erster Linie der Er­holung der Augen dienen, eig­neten sich für dieses Projekt, sagt Vereinspräsident Jean-Marc ­Obrecht. Anlass für die Verwandlung des soge­nannten Begleitgrüns in Blumenwiesen ist das 25-Jahr-Jubi­läum des Vereins.

Rund die Hälfte der 30 Grünflächen, welche der Verein für passend hält, gehören der Stadt. Aus diesem Grund ­stehe der ­Verein Natur Rapperswil- ­Jona bereits mit Peter Lanz von der Stadtverwaltung in Kontakt. «Die Stadt unterstützt unser Anliegen sehr», sagt Jean-Marc Obrecht.

Unterstützung zugesichert

Die andere Hälfte der Grünflächen gehörte teilweise privaten Eigentümern. Mit diesen oder mit den betreffenden Liegenschaftsverwaltungen werde der Verein in den nächsten Monaten den Kontakt suchen, sagt Obrecht. Der Verein biete Eigentümern von Grünflächen auch an, sie beim Anlegen der Blumenwiesen zu ­beraten. Private Eigentümer sollen bei Bedarf mit einem finanziellen Beitrag unterstützt werden. Mit den geplanten Blumenwiesen ­solle die Stadt als Lebensraum für Menschen, Tier und Pflanzen aufgewertet werden, sagt ­Obrecht. Sein Verein wolle ein Stück Siedlungsnatur schaffen – für die Natur, aber auch für die Bevölkerung. «Lebensrauminseln» nennt der Verein Natur das auch. «Auch den Menschen ist wohler in einer natur­nahen, beleb­ten Umgebung», ist Vereinspräsident ­Obrecht überzeugt. Die Blumenwiesen, welche im Idealfall über zwei Dutzend Rasen­flächen ersetzen, sollen mit ihrem Blüten­reichtum «gleichermassen ein Lebens­raum für Insek­ten und eine Augen­weide für die Menschen» sein, heisst es im Projektbeschrieb.

Beitrag zur Artenvielfalt

Mit der Aufwertung der Grün­flächen möchte der Verein Natur Rapperswil-Jona darauf hinweisen, dass das Siedlungsgebiet als Lebensraum für Tiere und Pflanzen stetig an Bedeutung gewinne, wie es weiter heisst. «Wir möchten der Politik und der öffent­lichen Verwaltung, aber auch ­privaten und institutio­nellen Grundeigentümern ihre Verantwortung und ihre Möglich­keiten aufzeigen und sie zum Nach­ahmen anregen.» Neben der Blumen­wiesenaktion im öffentlichen Raum verteilt der Verein im nächsten Jahr auch einheimische Wild­stauden an die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Mit den in Gärten oder auf Sitzplätzen gepflanzten Stauden sollen diese einen Beitrag für mehr Artenvielfalt in der Siedlung leisten. Die Stauden werden im Frühling 2017 im Rahmen von Stand­aktio­nen abgegeben, gegen einen geringen Unkostenbeitrag, denn erst dadurch erhalten die Pflanzen auch einen Wert, wie das Vereins­team betont. Neben den Wild­stauden möchte der Verein zudem an einigen Stellen Wildrosen pflanzen – als Referenz an Rapperswil, die Rosenstadt. «Dass neben der bekannten Hundsrose über 20 weitere Wildrosenarten vorkommen und einst vorkamen, ist kaum bekannt», schreibt der Verein in ­seiner Mitteilung.

Zusätzlich zu den Pflanzen, die den Siedlungsraum Rapperswil-Jona aufwerten sollen, möchte der Verein auch mit zwölf Naturwanderungen durch die Stadt auf deren «Natur­werte» aufmerksam machen. Zwölf Monatsfaltblätter mit den entsprechenden Spaziergängen hat der Verein Anfang Dezember an alle Haushaltungen verteilt. Diese sollen «Freude und Interesse wecken» an der Biodiversität.

Der Verein Natur Rapperswil-Jona bietet zu seinem Jubi­läum die vorgeschlagenen Naturwanderungen als geführte Spaziergänge an. Im Februar beispielsweise führt die Monatswanderung durch den Usse­ren Wald, im April geht es durchs Quartier auf der Suche nach «belebender Natur zwischen den Häusern». Im August dann führt die Wan­derung durch den Aspwald. Alle geführten Spaziergänge finden jeweils am Wochenende statt. (Zürichsee-Zeitung)