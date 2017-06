Üble Panne im Zürcher Abschleppwesen

In der Stadt Zürich werden jährlich rund 2200 Fahrzeuge abgeschleppt. Meist durch den Abschleppdienst der Verkehrspolizei. Rund 650 Mal kommt aber eine private Firma zum Einsatz. Den Auftrag vergibt die Verkehrspolizei alle paar Jahre neu. Letztmals geschah dies im September 2016. Im Submissionsverfahren obsiegte die Autohilfe AG, welche seit den frühen 1990er-Jahren meist berücksichtigt worden war. Das Nachsehen hatte die Adliswiler Firma Road-Help, welche den Auftrag seit 2008 innehatte.

Road-Help wollte die Abfuhr nicht akzeptieren und gelangte ans Zürcher Verwaltungsgericht. Und die Adliswiler Firma hat sich auf der ganzen Linie durchgesetzt. Das Gericht hat die Zuschlagskriterien und die Benotungen unter die Lupe genommen.

Anbieter ungleich behandelt

Als Resultat hat das Gericht die Punktzahlen bei drei Kriterien korrigiert. Gewichtigstes Kriterium ist mit 40 Prozent der Preis. Hier hält das Verwaltungsgericht die Bewertung für «unhaltbar», obschon es der Verkehrspolizei einen hohen Ermessensspielraum lässt. Durch die Korrektur verliert die Autohilfe, die teurer offerierte, 4 Punkte.

Weitere 30 Prozent machen die Referenzen aus. Die Autohilfe reichte eine Referenz ein, die nicht von unabhängiger Stelle kommt. Die Verkehrspolizei bemerkte dies und gab der Autohilfe die Möglichkeit, den Fehler zu korrigieren. Damit hat sie die «Anbieter nicht gleich behandelt», wie das Verwaltungsgericht in seinem gestern publizierten Urteil festhält. Die Autohilfe verliert weitere 15 Punkte.

Im Zuschlagskriterium Leistungsfähigkeit und Organisation (30%) ging es darum, wie rasch die Abschleppfirma vor Ort ist. Dafür wurden 14 Zielorte festgelegt. Die Auswahl dieser Zielorte habe sich signifikant zum Nachteil des Beschwerdeführers ausgewirkt. «Mit der einseitigen und nicht plausiblen Auswahl der Zielorte wird das Gleichbehandlungs- und das Transparenzgebot verletzt», heisst es im Urteil.

Das Verwaltungsgericht hat fünf Zielorte gestrichen und sie durch andere Adressen ersetzt. In der Bewertung schlägt sich dies in 10 zusätzlichen Punkten für die Firma Road-Help nieder. Aus einem Rückstand von 19 Punkten wurde so ein Vorsprung von 5 Punkten. Das Gericht weist die Sache zurück an die Verkehrspolizei, mit dem Auftrag, Road-Help den Zuschlag zu erteilen.

Nicht erste Ungereimtheiten

Das Erstaunliche am Fall ist, dass es bei der Vergabe des Abschleppwesens nicht zum ersten Mal zu Ungereimtheiten kam. Bereits 2004 war die Autohilfe Zürich gegenüber der Konkurrenz bevorzugt behandelt worden. Das Verwaltungsgericht entschied damals, dass der Auftrag neu ausgeschrieben werden müsse.

Die Affäre kam damals auf das politische Parkett. Es gab mehrere Anfragen im Zürcher Gemeinderat und die Geschäftsprüfungskommission verfasste einen Bericht «über die Vergabe von Abschleppaufträgen an die Autohilfe Zürich».

Die Stadtpolizei ist quasi einschlägig vorbestraft. Hat sie aus den Vorgängen nichts gelernt? Die Medienstelle der Stadtpolizei bestätigt, dass es sich bei den involvierten Firmen um die Autohilfe und Road-Help handelt. Das Urteil sei zudem rechtskräftig. Kommentieren will man das Urteil aber nicht. Genauso wenig die Überlegungen, welche man sich nach dem neuerlichen Fehltritt in gleicher Sache macht.

Es bleibt abzuwarten, ob Zürcher Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte nun in der Sache aktiv werden. In ersten Kommentaren ist von einer «Ohrfeige» an die Stadtpolizei die Rede und es macht sich ein gewisses Staunen breit. (Zürcher Regionalzeitungen)