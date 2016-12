Tiefe Sackgebühren provozieren mehr Abfall

Die Schweizer sind Weltmeister im Sammeln und Recyclieren von Abfällen. Aber sie sind auch Spitze in der gegenteiligen Hitparade: Bei den Abfallverursachern. Das zeigen die Zahlen von Eurostat aus dem Jahr 2014. Nur die Dänen verursachen in Europa mit 758 Kilogramm pro Jahr und Einwohner mehr Siedlungsabfälle als die Schweizer (730). Deutsche (618), Österreicher (566), Franzosen (509) und Italiener (488) hinterlassen viel weniger Haushalts- und Siedlungsabfall. Darum soll auf der Verursacherseite der Hebel angesetzt werden, sagen die Experten. Zu ihnen gehört Brigitte Fischer. Sie ist Gründerin von geo-balance in Männedorf und berät Gemeinden, Betriebe und Schulen beim Thema Abfall.

Verursacherprinzip zählt

Die Abfallbewirtschaftung basiert auf einem dualen Modell: Grundgebühren und Sackgebühren. Das hat einen Makel. Für Fischer sollte nämlich das Verursacherprinzip höher gewertet werden als Pauschalgebühren. Das komme auch der Stossrichtung der Umweltgesetzgebung entgegen. Die Fachfrau empfiehlt den Gemeinden, für möglichst viele Aballkategorien Gewichts- oder Volumengebühren zu erheben. Die Grundgebühren sollten nur den Aufwand für Sammelstellen, Personal, Abfallkalender sowie für die Sammlungen von Altpapier und Kartons decken.

Alleine Pauschal- oder Grundgebühren zu erheben, sei der falsche Weg, sagt Fischer. Das widerspricht auch den gesetzlichen Vorgaben des Bundesamtes für Umwelt. Dieses empfiehlt, dass zwei Drittel der Gesamtkosten im kommunalen Abfallwesen nach dem Verursacherprinzip beglichen werden und nicht mit Grundgebühren. Das Bundesgericht hat vor einigen Jahren in einem Streitfall den Minimalanteil festgelegt: Mindestens 40 Prozent der Abfallkosten in einer Gemeinde müssen verursachergerecht gedeckt sein.

Jede Gemeinde anders

Seit Einführung der Sackgebühr in den Neunzigerjahren sinkt der Preis für dieses Gebinde tendenziell. Dies, obschon laut Brigitte Fischer die Dienstleistungen in der Abfallentsortung ausgebaut werden. Ihr Rat: «Wenn die Gebühren gesenkt werden, dann sollte das vor allem bei den Grundgebühren passieren.» In der Region Zürichsee folgt Herrliberg am radikalsten dem Verursacherprinzip. Dort gibt es keine Grundgebühr für Haushalte, dafür kostet der 35-Liter-Kehrichtsack 3 Franken – rund das Doppelte des Durchschnittspreises für den Sack. Auch Uznach kennt keine Grundgebühr, dort ist der Güselsack mit 2.20 Franken jedoch viel günstiger als in Herrliberg. Hombrechtikon senkt 2017 die Grundgebühr pro Haushalt von 140 auf 110 Franken, belässt aber den Sack bei 1.60 Franken. In Zumikon hingegen läuft die Preisentwicklung dem Veursacherprinzip zuwider. Die Gemeinde senkt auf 2017 die Sack- und Containergebühr markant um 20 Rappen respektive 5 Franken.

Im Bezirk Horgen und in den meisten Gemeinden des Linthgebiets sind die Sackgebühren von einem Zweckverband vorgegeben. Aber bei den Grundgebühren ist jede Gemeinde autonom. Diesen Spielraum nutzen sie auch aus. Es gibt unter den 33 Gemeinden der drei Seebezirke kaum zwei mit gleichen Tarifen.Seite 3 (zsz.ch)