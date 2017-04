Schulpflege stellt sich gegen Präsident

Die Krise rund um den Lehrerexodus in der Schule Brühlberg ist um eine Eskalation reicher. In einem «Landbote»-Interview spricht Beat Meier (FDP), Vizepräsident der Kreisschulpflege Stadt-Töss, erstmals über die Gründe für die zerfahrene Situation: Den grössten Anteil an der Schuld trage der Präsident der Schulpflege, Felix Müller (Grüne). Dieser weise «erhebliche Mängel in den Bereichen Führung und Kommunikation» auf, findet Meier.

Die Brühlberg-Schule machte kürzlich Schlagzeilen mit der Nachricht, dass alle acht Primar-Klassenlehrpersonen gleichzeitig gekündigt hatten. Mittlerweile hat sich offenbar eine weitere Person entschieden zu gehen.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Schulpflege, Leitung, Lehrern und Eltern sind seit Jahren bekannt. Vergangene Woche fand vor den Schulpflegebüros eine Protestaktion statt. Die Alternative Liste forderte Müllers Rücktritt, die Grünen verteidigten ihren Präsidenten.

Auch selbstkritische Töne

Dass nun Vize Beat Meier und nicht Felix Müller selbst gegenüber den Medien Auskunft gibt, wurde an einer ausserordentlichen Schulpflegesitzung bestimmt. Meier ist Teil eines neugebildeten vierköpfigen Kernteams, das sich um die Rekrutierung der fehlenden Lehrer kümmern muss.

Gegenüber Müller nimmt Meier kein Blatt vor den Mund: «Er ist ungenügend präsent und zieht sich hinter seinen Schreibtisch zurück. Er ist kaum proaktiv und geht nicht auf die Leute zu», sagt Meier.

Die Schulpflege übt aber auch Selbstkritik. Im Nachhinein betrachtet hätte die gewählte Behörde genauer hinschauen müssen, räumt Meier ein und beschuldigt Präsident Müller gleichzeitig, die Situation an der Schule geschönt zu haben. Das Kernteam will so rasch wie möglich ein funktionierendes Lehrerteam aufstellen. Nach den Frühlingsferien soll informiert werden. Die Zukunft der krankgeschriebenen Schulleiterin ist offen.

