SCRJ rehabilitiert sich in Zug

Die SCRJ Lakers liessen gestern in der Bossard-Arena nichts anbrennen. Sie spielten druckvoll auf und hielten die EVZ Academy stets in Schach. «Vor allem in Unterzahl agierten wir sehr gut», lobte Trainer Jeff Tomlinson seine Spieler nach dem 5:1-Erfolg. Zwei Strafen im Startdrittel und gar eine doppelte Unterzahl im Mittelabschnitt überstanden sie schadlos. Die Gäste machten die Räume dicht und blockten etliche Schüsse. «Defensiv standen wir gut», sagte der Coach. Wenn der Puck doch auf das Tor von Melvin Nyffeler geflogen kam, glänzte der SCRJ-Keeper mit starken Paraden.

Nur der Gegentreffer 1:48 Minuten vor Schluss hätte nicht sein müssen. Als unnötig bezeichnete auch Tomlinson das 1:5. Sandro Forrer traf ins hohe Eck und vermieste Nyffeler so den Shutout, welcher verdient gewesen wäre. In der 54. Minute war der Zuger Abwehrspieler Nico Gross an der Torumrandung (Latte) gescheitert.

Zwei Tore innert 25 Sekunden

In Überzahl patzten die Lakers zwar wieder mehrfach. Nur Verteidiger Cyrill Geyer versenkte im Powerplay ein Zuspiel direkt in die untere Torecke zum 4:1 (50.). Ansonsten scheiterte der Favorit mit einem Mann mehr jeweils am Zuger Goalie Sandro Aeschlimann.

Umso effizienter waren die Rosenstädter in Vollbesetzung. Die weiteren vier Tore spielten sie sich mit Querpässen schön heraus. Jared Aulin nutzte in der 8. Minute einen solchen zur Führung. Vor Ablauf des zweiten Drittels (39.) erhöhte die erste Sturmlinie mittels Doppelschlag durch Michael Hügli und Corsin Casutt innert 25 Sekunden auf 3:0. Sehenswert war auch Casutts zweiter Treffer (54.). Die 0:4-Schmach vom Freitag gegen Ticino machten die Lakers vergessen. Ihr Coach fordert aber noch mehr Konstanz im Spiel. ()