SBB lassen Passagiere in bis zu 40 Grad heissen Zügen fahren

Am vergangenen Dienstagnachmittag fuhr der 55-jährige Peter K. (Name geändert) mit der S9 von Bülach nach Zürich. Der Wagen, in dem er sass, war ganz offensichtlich nicht klimatisiert. Schon beim Einstieg schlug ihm extrem heisse Luft entgegen. «Es dürfte im Inneren des Zuges mindestens 40 Grad gewesen sein», schätzt Peter K.Im Verlaufe der Fahrt spürte er, dass ihm die Hitze im Zuginnern mehr und mehr zusetzte. Aber auch anderen Passagieren schien es nicht sonderlich gut zu gehen. Die gequälten Gesichter und das leise Stöhnen sprachen seinen Angaben zufolge Bände. Einige Leute hätten andauernd versucht, sich Luft zuzufächeln. Der Schweiss floss in Strömen.

Schwindel und Übelkeit

Nach einer Viertelstunde Fahrt bekam Peter K. leichte Kreislaufprobleme. Schwindel und Übelkeit stellten sich ein. Gerne hätte er etwas getrunken, aber dazu gab es im Zug keine Möglichkeit. An einer Haltestelle überlegte er kurz, ob es nicht gescheiter wäre, auszusteigen. Da er aber unter Termindruck stand, überwand er sich und setzte die Fahrt bis nach Zürich fort.

Dort angekommen, stürmte Peter K. schliesslich aus dem SBB-Wagen und rang nach Luft. Erst nach einer Weile stabilisierte sich sein Kreislauf wieder.

Ist Peter K. ein Einzelfall? Zahlen zu Personen mit hitzebedingten Gesundheitsproblemen in den Zügen gibt es keine.

«Uns ist nichts bekannt»

In bestimmten Internetforen war in der Vergangenheit zwar immer mal wieder die Rede von Zug­passagieren, denen es in nicht klimatisierten SBB-Zügen schlecht wurde oder die gar ohnmächtig geworden sein sollen. Bei den SBB will man davon aber nichts wissen. «Uns ist nichts bekannt», sagt SBB-Sprecher Reto Schärli. Bekannt ist aber, dass es beispielsweise in Deutschland in den vergangenen Jahren bei mehreren Ausfällen der Klimaanlagen immer mal wieder Situationen gab, in denen Zugpassagiere aufgrund der Gluthitze im Wageninnern dehydriert waren und kollabierten. Viele dieser Hitzeopfer wurden entschädigt. Allein im Jahr 2010 haben nach Angaben der Deutschen Bahn Hunderte Fahrgäste, die wegen der Hitze in den Zügen gesundheitliche Probleme bekamen, ein Schmerzensgeld erhalten.

40-jährige Zweitklasswagen

Ausfälle von Klimaanlagen gibt es bei den SBB heute eher selten. Klar ist aber, dass nach wie vor alte SBB-Wagen im Einsatz stehen, die nicht klimatisiert sind. In diesen Wagen kann es laut SBB-Sprecher Schärli an Hitzetagen vereinzelt tatsächlich bis zu rund 40 Grad heiss sein.

Seit geraumer Zeit setzen die Bundesbahnen auf gewissen Strecken gar verstärkt Wagen ohne Klimaanlage ein. Es handelt sich dabei um die rund 40-jährigen Zweitklasswagen des Typs Bpm51. Durch den Einsatz dieser Wagen fällt der Anteil klimatisierter Plätze auf gewissen Strecken in der zweiten Klasse auf 50 Prozent. Anzutreffen sind die einstöckigen Modelle auf den Interregio-Linien Basel–Aarau–Zürich–St. Gallen und Basel–Brugg–Zürich. Teils verkehren sie auch auf den Intercity-Strecken Zürich–Chur und Basel–Zürich. Die nicht klimatisierten Bpm51-Wagen sind laut SBB allerdings nur noch bis maximal Ende 2018 unterwegs.

Wie eingangs erwähnt, gibt es auch auf der Zürcher S-Bahn-Strecke nach wie vor nicht klimatisierte Wagen. Doch die Modernisierung der 90 Doppelstockpendelzüge der ersten Generation schreitet voran – alle S-Bahn-Wagen sollen laut den SBB bis Ende dieses Jahres Klimageräte erhalten. Und wie ist der aktuelle Stand? «Alle Züge der Zürcher S-Bahn verfügen über mindestens einen klimatisierten Wagen», sagt SBB-Sprecher Schärli. Die Züge der 2. und 3. Generation seien bereits standardmässig mit Klimageräten bestellt und ausgeliefert worden.

Der Tipp der SBB

Doch was raten die SBB all jenen, die derzeit noch immer mit nicht klimatisierten Wagen vorliebnehmen müssen? Was empfiehlt sie insbesondere jenen Passagieren, die aufgrund ihres Alters oder einer Krankheit bei Hitze ein erhöhtes Gesundheitsrisiko haben? «Reisenden, die Hitze schlecht ertragen, empfehlen wir, im Zweifelsfall das Zugpersonal zu fragen, welche Wagen eines Zuges unklimatisiert sind», sagt SBB-Sprecher Schärli. Pech ist allerdings, wenn man niemanden fragen kann, weil man in einen unbegleiteten S-Bahn-Zug einsteigen muss. ()