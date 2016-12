Mit opulentem Buffet gegen Lebensmittelabfälle

Wie wäre es, wenn wir beim Essen jeden dritten Bissen wieder ausspucken würden? Klingt absurd – entspricht aber mengenmässig der Realität: In der Schweiz landet tatsächlich ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall. Nora Müller, eine Schülerin der Kantonsschule Küsnacht hat sich in ihrer Maturaarbeit mit dem Thema Lebensmittelvergeudung – auch Foodwaste genannt – befasst und aus dem Überschuss regionaler Lebensmittelläden und Restaurants einen leckeren Apéro gezaubert.Zusammen mit ihrem Vater und Bruder hat Müller am Abend vor dem Anlass die gespendeten Esswaren abgeholt. Ihre Resten zur Verfügung gestellt haben das Tibits Seefeld, Honold Küsnacht, Von Burg Küsnacht, Migros Küsnacht, das Sushi Restaurant Ginger, Samen Glättli sowie die Bäckerei Keller in Erlenbach. Geschmückt wurde das Buffet mit den überschüssigen Blumen von Cornelia’s Blueme Egge.

Grüner Sack als Anstoss

«Wir haben unglaublich viel Essen bekommen», erzählt die Maturandin. In der Schulküche hat sie unter anderem Antipasti, kalte Suppen, Quiches, Sushi, Pizza, Fruchtsalat für 70 Personen vorbereitet.Den Anstoss für ihr Projekt gab ein ominöser grüner Sack. Darin entsorgt der Coop am Bahnhof Küsnacht täglich alle Früchte, die vom Verkauf aussortiert werden. «Ich habe mehrfach gefragt, ob ich etwas davon haben könnte», erzählt sie. «Die Antwort war immer die gleiche: Nein.» Müller, die schon als Kind immer ermahnt wurde, den Teller leer zu essen, wollte etwas gegen diese Verschwendung unternehmen. Der Grossteil der Esswaren, die im Abfall landen, wird aber nicht in Restaurants oder Lebensmittelläden entsorgt, sondern landet in privaten Müllsäcken. «Damit tragen wir alle eine Mitschuld an der jetzigen Situation», ist Müller überzeugt.

Hinzu komme, dass die Konsumenten für die übertriebenen Schönheitsideale im Verkauf von Obst und Gemüse verantwortlich seien, meint die Küsnachterin. Krumme Gurken und zu grosse Kartoffeln bleiben liegen oder kommen gar nicht bis in den Laden. Auch Müller selbst habe sich schon öfters bei der Suche nach der schönsten Peperoni ertappt. «Ich will mich nicht als Moralapostel aufspielen», sagt die 18-Jährige. «Mein Ziel war es, den Leuten durch Genuss zu zeigen, wie wertvoll die weggeworfenen Lebensmittel eigentlich sind.»

Bei einem einmaligen Anlass wollte es Müller aber nicht belassen. «Mir war es wichtig, nachhaltig etwas zu bewirken», sagt die Küsnachterin. «Auch in der Schweiz gibt es viele Bedürftige, die froh um die Lebensmittelresten sind.»

Sensibilisierung notwendig

Tatsächlich stammen nur 10 Prozent der Schweizer Lebensmittelabfälle aus dem Detailhandel und der Gastronomie. Ein Teil davon wird unter den Angestellten verteilt oder zu Biogas verarbeitet. Viele Läden und Restaurants spenden ihren Überschuss auch der «Schweizer Tafel» oder dem «Tischlein deck dich». Mit den Spendengeldern von ihrem Apéro hat Müller die Sozialwerke von Pfarrer Sieber unterstützt.

Um das Problem an der Wurzel zu packen, müsse sich etwas im Bewusstsein der Menschen ändern, ist Müller überzeugt. «Das Ablaufdatum auf der Verpackung zeigt, bis wann ein Lebensmittel mindestens haltbar ist, nicht, ab wann es tödlich wirkt.» Viele Menschen würden etwa Joghurt einfach ungeöffnet entsorgen, sobald der Stichtag verstrichen sei. «Dabei würden unsere Geschmacksnerven sofort Alarm schlagen, wenn etwas nicht mehr geniessbar ist.» In Müllers eignenem Umfeld hat seit ihrer Maturaarbeit bereits ein Umdenken stattgefunden.

Weshalb sich die Menschen so verhalten wie sie sich verhalten, beschäftigt Müller auch ausserhalb des Themas Foodwaste. Antworten erhofft sie sich aus einem Medizinstudium. Später will sie sich auf die Psychiatrie spezialisieren. Bevor es soweit ist, plant sie aber noch ein Zwischenjahr. «Nach den Prüfungen will ich erst mal ein bisschen reisen.» (zsz.ch)