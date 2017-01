Gemeinsam auf das neue Jahr angestossen

Nach der spätabendlichen Feier an Silvester in der reformierten Kirche in Horgen fanden sich rund 300 Personen trotz bitterkalter Temperaturen auf dem ­nahen Dorfplatz ein. Gemeinsam wollte man den Jahreswechsel erleben. Als die Kirchenglocken kurz vor Mitternacht zu läuten begannen, um das Jahr 2016 feierlich zu verabschieden, stiegen bereits Raketen in den Himmel. Lautstark verkündeten sie den Jahreswechsel. Vor dem entscheidenden Glockenschlag blieb aber noch genügend Zeit, um die mit Lichterketten geschmückten Häuser, die beleuchtete Kirche und den prächtigen Christbaum auf dem Dorfplatz zu bestaunen. Licht in die Dunkelheit brachten auch die vielen Lothar-Fackeln, welche die Markthäuschen des Horgner Weihnachtsmarkts erhellten. Von hier aus wurde die Festgemeinde zum Start ins neue Jahr reichlich verköstigt. Die Leute stiessen mit Prosecco und alkoholfreiem Punsch auf das neue Jahr an. Zum währschaften Mitternachtsimbiss wurden zudem die von der Gemeinde ­offerierten Schinkengipfeli und Chäs­chüechli sowie Gulaschsuppe und Marroni gereicht. Im Zentrum standen aber die Glückwünsche, welche die vermummten Gestalten mitten in der kalten Nacht austauschten. Mit Fröhlichkeit und Zuversicht startete man in Horgen ins Jahr 2017.

Auf dem Seeplatz in Wädenswil wollte Festredner Stadtrat Johannes Zollinger (EVP) von den rund 400 Partygängern wissen, ob es denn welche aus Hütten oder Schönenberg unter ihnen habe. Er fragte dies aus lokalpolitischen Gründen. Bekanntlich könnte es zur Fusion zwischen Wädenswil und den beiden Berggemeinden kommen. Der Entscheid über den Zusammenschluss fällt am 21. Mai an der Urne. Ein paarmal war «hier» zu hören. Mit Hochbauvorsteher Willi Schilling (FDP) war auch der Schönenberger Gemeinderat vertreten. «Die Schönenberger und Hüttener verdienen einen Applaus», sagte der Festredner weiter. Die Festfreudigen quittierten seine Worte mit Beifall. Rege benutzt wurde auf dem Seeplatz die Eisbahn, auf der seit dem frühen Abend Schlittschuh gelaufen wurde. Mitten in der Nacht herrschte immer noch Betrieb. Ein paar Jugendliche drehten ihre Runden. Zum Countdown ins neue Jahr schenkten Mitglieder des Verkehrsvereins Wädenswil und des Quartiervereins Au die von der Stadt Wädenswil offerierten Cüpli aus. Eine Gruppe von Leuten zählte laut die letzten Sekunden des alten Jahres herunter. Dann lautete das Motto «Hoch die Sektgläser». Über den Dächern von Wädenswil und am See stiegen Feuerwerkskörper hoch. Jubel, Trubel, Heiterkeit war angesagt. Auf der Eisbahn rutschten einige im wahrsten Sinn des Wortes gemeinsam ins neue Jahr.

Normalerweise fand die Feier zum Jahreswechsel immer in Richterswil statt. Dieses Jahr wollten die Verantwortlichen etwas Neues ausprobieren und verlegten den Anlass nach Samstagern. Etwa 50 Frauen, Männer und Kinder fanden den Weg auf den Berg. Gestaltet wurde der Gottesdienst am 31. Dezember von Gemeindepräsident Hans Jörg Huber, Susanne Hilty, Pfarreiassistentin der Römisch-katholischen Kirche, und Andrea Spörri-Altherr, Pfarrerin der Evangelisch-reformierten Kirche. Hans Jörg Huber schaute in seiner Rede auf das vergangene Jahr zurück und konzentrierte sich vor allem auf das Geschehen in der Gemeinde. Er sprach von einem dornigen Jahresstart für den Gemeinderat mit der Rückweisung des Budgets. Die Stimmung sei schwierig gewesen, viele zusätzliche Stunden hätten geleistet werden müssen. Er erinnerte an die im Jahr 2016 Verstorbenen, wovon eine grosse Anzahl an ehemaligen Gemeinderäten war. Aber er erwähnte auch Positives wie die Einweihung des neuen Bushofs und er sagte, dass auch die Rückweisung des Budgets positive Auswirkungen gehabt habe. Er freute sich über das erwachte Interesse vieler Richterswiler und war sich ­sicher, dass die Gemeinde zusammen mit den Bürgern die bevorstehenden Herausforderungen anpacken werde. «Wir haben gelernt, eins ums andere zu machen und vor allem zusammen mit den Bürgern», versicherte der Gemeindepräsident. Hans Jörg Huber freute sich über die Anwesenden, sagte aber nach der Feier, dass der Anlass im Jahr 2017 sicher wieder in Richterswil stattfinden werde.

Freundschaften pflegen

Rund 320 Gäste wurden zum ­Jahresbeginn in Kilchberg sowohl kulturell wie kulinarisch verwöhnt. Nach einem hoch­karätigen Opern- und Operettenkonzert am Abend des Neujahrstages in der reformierten Kirche schlenderte die Festgemeinde ins Kirchgemeindehaus zum Austausch, zum Gaumenschmaus und zur Feier des eben angebrochenen Jahres. Dabei zeigte sich die Reformierte Kirchgemeinde Kilchberg, die traditionsgemäss zu diesem Anlass einlädt, erneut äusserst grosszügig. Angeboten wurden Weisswürste und Wienerli mit Brot, Käse- und Spinatküchlein sowie Mineralwasser, Wein, Saft und Sekt. Gemäss dem Wunsch der Kirchenpflege sind Menschen unabhängig von Konfession und Wohnort herzlich zu diesem kostenlosen Event mit Kollekte eingeladen. Gerade zu Beginn des Jahres sei es wichtig, die Gemeinschaft zu pflegen und die Menschen etwas Musik geniessen und Lebensfreude tanken zu lassen. Den entspannten und fröhlichen Gesichtern war zu entnehmen, dass die generöse Einladung Resonanz fand und enorm geschätzt wurde.

Nach der Neujahrsmatinee in der reformierten Kirche Thalwil fand im Gemeindehaus der traditionelle Neujahrsapéro statt. Auch dieses Jahr folgten viele Thalwilerinnen und Thalwiler der Einladung der Gemeinde und stiessen mit Freunden und Bekannten auf das neue Jahr an. Man schaute gemeinsam zurück und hoffte auf ein ruhigeres Jahr. Gemeindepräsident Märk Fankhauser (FDP) wollte keinen Rückblick zur Lage der Nation oder des Planeten machen. Auf Gemeindeebene gebe es genügend zu tun. Er bezeichnete 2016 als «bewegtes Jahr» und sprach den Sparauftrag an, den der Souverän im Dezember 2015 dem Gemeinderat erteilte. Die Gemeindeversammlung im Dezember 2015 habe in eindrücklichem Masse die Thalwiler Solidarität unter allen Anspruchsgruppen gezeigt. «Alle mussten im vergangenen Jahr Federn lassen.» Fankhauser freute sich aber auch über verschiedene bedeutende Kredite, die vom Volk gesprochen wurden. So erwähnte er den Kredit für den Erweiterungsbau der Schulanlage Sonnenberg oder denjenigen für die Sanierung des Hallenbads Schweikrüti. In seinen Sprechstunden oder, wie er es lieber nenne, Bürgergesprächen habe er viele gute Begegnungen und Gespräche gehabt. Er machte aber auch darauf aufmerksam, dass es für ihn oft ein Spagat zwischen seiner Funktion als Gemeindepräsident und dem Einmischen in die Verwaltungsarbeit sei. Er forderte die Bürger auf, nicht die Faust im Sack zu machen, sondern sich bei der zuständigen Stelle zu melden. «Denn es gibt immer eine Lösung.» Zum Schluss verabschiedete er den langjährigen Präsidenten der Stiftung Ortsmuseum Robert Bürgi. In seiner zwölfjährigen Tätigkeit habe er sehr viel für das Ortsmuseum erreicht. Bürgi wurde mit grossem Applaus verdankt und verabschiedet. Sein Nachfolger Peter Jäger war auch vor Ort.

Gleich am ersten Tag des neuen Jahres hat der Gemeindeverein Hirzel zur traditionellen Aatrinkete eingeladen. Rund 60 Frauen, Männer und Kinder aus allen Generationen fanden am Sonntagmittag den Weg ins Schulhaus Heerenrainli. Für viele Hirzler gehört der Neujahrsanlass einfach dazu und ist ein Muss. Bei Suppe unterhielten sich die Anwesenden über das vergangene Jahr. Man war sich einig, dass auf der Welt sehr viel passiert ist. Aber auch im Hirzel hat sich ein wichtiges Projekt weiterentwickelt: der Zusammenschluss mit Horgen. Darauf nahm auch Gemeindepräsident Markus Braun (parteilos) in seiner Rede Bezug. Er dankte im Namen des Gemeinderats den Hirzlern, die mit fast 80 Prozent Ja zur Fusion mit Horgen gestimmt haben. «Das ist ein Vertrauensbeweis sondergleichen an den Gemeinderat», sagte Braun. Er nannte es «aussergewöhnlich», dass ein solch klarer Mehrheitsentscheid nicht akzeptiert werde, und spielte auf die noch hängigen Rekurse an. Braun versicherte, dass der Gemeinderat trotzdem zuversichtlich sei. Aber er könne nicht garantieren, dass die Fusion wie geplant per 1. Januar 2018 zustande komme. Allgemein sprach Markus Braun von einem intensiven Jahr, wie er es als Gemeindepräsident in all den Jahren noch nie erlebt habe. «Wir hatten so viel Arbeit wie noch nie und trotzdem hat es auch schöne Seiten gegeben, ­wobei man diese leider suchen musste.» (Zürichsee-Zeitung)