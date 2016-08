Fitness-Trainer verschwindet nach Pleite seines Studios

Herta Seefeld fühlt sich betrogen. In den Ferien erfuhr sie von ihrer Trainerin, dass das Fitness-Studio »labas results fitness» in Rüschlikon für immer geschlossen wird. Sie wollte sich persönlich überzeugen und tatsächlich; an der Eingangstür des Studios an der Weingartenstrasse 9 klebte ein Zettel. Auf diesem wurden die «lieben Mitglieder» davon in Kenntnis gesetzt, dass das Fitness-Studio aus «wirtschaftlichen Gründen» schliesse. Unterschrieben war die Mitteilung der Firma, die mit dem Slogan «persönlich, individuell» wirbt, mit «labas results AG».«Die ganze Sache ist skandalös», entrüstet sich Herta Seefeld. Besonders übel nimmt sie Stefan Labas, dass er die Mitglieder nicht über die Schliessung unterrichtet hat. Auch Mitglied Susanne Brunner findet: «Dass jemand Konkurs anmelden muss, kann vorkommen. Dass Stefan Labas aber nicht das Rückgrat hat, sich zu melden, ist einfach kein Geschäftsgebahren».

Viel Personal, kaum Kunden

Der Inhaber des Fitness-Studios ist seit der Schliessung für seine Kunden weder per E-Mail, per SMS noch per Telefon erreichbar. Die Redaktion hat auf Nachfrage eine kurze Medienmitteilung erhalten. Darin teilt Stefan Labas mit, der Betreibergesellschaft sei es nicht gelungen, «den Betrieb auf eine nachhaltig wirtschaftlich erfolgreiche Basis zu stellen». Der jährliche Mitgliederzuwachs habe nicht den Erwartungen entsprochen.

Neben der fehlenden Informationen ärgern sich die Mitglieder auch über den Verlust ihres Geldes: «Von meinen Privatlektionen mit einem Personaltrainer hätte ich über 1000 Franken zugute», sagt Susanne Brunner, die seit zwei Jahren im «labas results fitness» trainierte.

Anzeichen für einen schlechten Geschäftsgang scheint es gegeben zu haben: «Ich habe mich immer gewundert, dass viel Personal da war, aber ausser mir keiner trainierte», sagt Herta Seefeld. Wie Stefan Labas in seiner Mitteilung schreibt, sind 22 Mitarbeitende von der Schliessung betroffen, darunter vorwiegend Teilzeitarbeitende.

Auch diese scheinen überrascht über die plötzliche Schliessung des Studios. Eine Trainerin, die drei Jahre für Stefan Labas arbeitete, will auf Anfrage keine Auskunft geben. Sie habe hier eine gute Zeit verbracht, er sei ein guter Arbeitgeber gewesen, sagt sie. Über das Gerücht, dass Labas den Angestellten noch Lohn schuldet, schweigt sie.

Wie es mit dem verwaisten Fitness-Studio und seinen Gläubigern weitergeht, liegt nun beim Konkursamt. Der Inhaber habe die Insolvenzerklärung eingereicht, bestätigt Notar Christoph Rengel vom Konkursamt Thalwil. Laut Obligationenrecht haftet bei einer Aktiengesellschaft der Verwaltungsrat, sofern er seine Pflicht grobfahrlässig oder schuldhaft verletzt und einen Schaden angerichtet hat. «Wir werden die Buchhaltung überprüfen, um herauszufinden, ob ein solches Fehlverhalten vorliegt», sagt Rengel. Das Konkursamt untersucht zudem, was im Fitness-Studio an Einrichtungsgegenständen und Trainingsgeräten vorhanden ist. Das Vorrecht auf den Erlös der Gegenstände hat laut Rengel der Vermieter. Falls ein Überschuss vorhanden ist, kommen die restlichen Gläubiger in der gesetzlichen Reihenfolge des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zum Zug. «Für die Abonnenten des Fitness-Studios sind die Aussichten schlecht, ihr Geld zurückzuerhalten», lautet Rengels Einschätzung.

Abos gratis weitergeführt

Anschlusslösungen gibt es für jene Kunden mit einem Fitness- oder Gruppen-Fitness-Abo. Für die REstdauer ihrer Mitgliedschaft könnten sie im Holmes Place in Oberrieden kostenlos trainieren, schreibt Labas in seiner Mitteilung. Ein ähnliches Angebot macht auch der Gesundheitspark Thalwil. «Es ist nicht gut für das Image der Fitness-Branche, wenn man die Kunden mit ihren nicht eingelösten Abos einfach stehen lässt», sagt Geschäftsführer Roland Steiner.

Herta Seefeld und Susanne Brunner als Inhaberinnen eines Abos für Personal Training - sind einen Grossteil ihres investierten Geldes allerdings los.

(Zürichsee-Zeitung)