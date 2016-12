Eine Obstplantage verschwindet

In der Platten am westlichen Dorfrand von Stäfa geht langsam eine Ära zu Ende. Das ist zurzeit für Spaziergänger, die über den Hexentanz nach Männedorf unterwegs sind, augenfällig: Die Obst- und Weinbauern Jürg und Maria Fierz, die im Frühling 2017 den Betrieb verkleinern, liessen gestern einen Teil der Plantage roden. Viele Bäume hätten die Fierz’ aufgrund deren Alter ohnehin fällen müssen – selbst wenn sie noch länger Obstbau betrieben hätten. «Jeder Baum wird irgendeinmal alt, so wie der Mensch auch», sagt Jürg Fierz. Obstbauern fällen deshalb ältere Bäume nach einer gewissen Zeit. Das macht nun auch das Ehepaar Fierz – mit dem Unterschied, dass es die alten Bäume nicht mehr durch junge ersetzt. Den Obst- sowie den Beerenanbau geben die beiden nämlich ganz auf. Künftig konzentrieren sie sich auf den Rebbau.

Das Gebiet bleibt grün

«Die Leute können aber beruhigt sein», sagt Fierz. «Hier wird es weiterhin grün bleiben.» Da das gerodete Gebiet in der Landwirtschaftszone liegt, kann die Fläche gar nicht anders genutzt werden als zu bäuerlichen Zwecken. Eine Überbauung wäre beispielsweise nicht möglich.

Das wäre auch nicht im Sinn der Obstbauern. Die frei werdenden Flächen werden künftig als Wiesland genutzt. Das Ehepaar Fierz hat dies seinen Kunden sowie Anwohnern vor einiger Zeit schon per Brief wissen lassen. Kunden haben die Obstbauern einige, nicht nur aus Stäfa. Sie kamen mitunter von weit her, um Obst und Beeren zu kaufen, welche Jürg und Maria Fierz seit 30 Jahren und bereits in vierter Generation kultivieren.

Ihr Arbeitspensum, so steht es auch im Brief, möchten die beiden nun reduzieren, bevor sie aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen werden. Bis Ende April 2017 empfangen sie in ihrem Hoflädeli Kunden. «Der Verkauf läuft bis im Frühling normal weiter», sagt Fierz. «Bis dahin ändert sich für die Kunden nichts.» ()