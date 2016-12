Die Nacht, in der der Rosskopf leuchtet

Der Umzug ist schon von weitem zu hören: Rhythmisches Schellengeläut dringt durch die Nacht, dann ertönt das Knallen von Peitschenschlägen. Jetzt taucht aus der Finsternis eine Schar junger Männer in weissen Hirtenhemden mit Treicheln und Geisseln auf. Angeführt wird der nächtliche Trupp von einem Rosskopf aus Holz, dem Haaggeri, der mit glühenden Augen hoch oben auf einem Stecken thront.

Mehrere solcher Haaggeri-Gruppen mit jungen Burschen sind in der Nacht auf heute in Samstagern unterwegs gewesen, um zum Jahresende nach altem Brauch lautstark die bösen Geister zu vertreiben. Wieso der Rossgrind Haaggeri heisst, hat einen sagenhaften Grund: Der Name stammt vom «Mann mit dem Haken» ab. Dieser habe – so die Mär – auf dem Grund des Hüttensees unweit von Samstagern gelebt und mit dem Haken Leute ins Wasser gezogen.

Im Dorfzentrum macht die Haaggeri-Gruppe «Schwöschtäre vom Bärg» die Gegend unsicher. Die Burschen wollen mit dem Lärm auch Dorfschönheiten auf sich aufmerksam machen. «In vergangenen Zeiten zogen die Gruppen auf Brautschau von Bauernhof zu Bauernhof», erklärt Geisslechlöpfer Gabriel Marti. Heute gebe es andere Möglichkeiten für ein Date. «Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir von hübschen jungen Frauen empfangen werden.» Auch Philipp Theiler und Marc Steiner sind mit dem Umgang der Geisseln geübt. Sie werden begleitet vom Schellengeläut der übrigen «Schwöschtäre».

Lange auf Trab

Den Rosskopf trägt Michael Hürlimann. Zusammen mit seinen Gefolgsleuten macht er nun Halt vor einer Reihe von Wohnblöcken. Mit der gut und gerne drei Meter langen Galionsfigur mit dem Pferdegrind kann er die Balkone im ersten Stock berühren. Nun wird ein weiterer Zweck des Haaggeri ersichtlich. Ein Mann steckt ein Geldnötli in den Pferdekopf. Das Schellengeläut ist jetzt ohrenbetäubend. So danken die Treichler für das Präsent.

«Mit dem gesammelten Geld machen wir dann ein Reisli», sagt Hürlimann auf dem Weg zum nächsten Haus. Noch ist der Abend jung. Gemäss dem Brauchtum kann die Gruppe davon ausgehen, zu einem Kafi Schnaps und einer Zwischenverpflegung in eine warme Stube eingeladen zu werden. Die Hoffnung auf eine sich öffnende Tür mit Dorfschönheiten dahinter hält die Burschen jedenfalls noch lange auf Trab.

Fondue im Haaggeri-Saal

Samstagern weist zu Ehren des Umzuges auch einen Haaggeri-Saal auf. In der gemeindeeigenen Lokalität führt die Interessengemeinschaft Haaggeri-Nacht den traditionellen Fondueplausch durch. Die Tische sind mit Fonduerechauds bedeckt. «Es läuft hervorragend», sagt IG-Mitglied Hansruedi Hiestand. «Wir haben 150 Reservationen.» Auch ältere Semester haben Platz genommen. «Das sind alles ehemalige Teilnehmer am Umzug.» In jungen Jahren hätten sie ihrerseits den Dorfschönheiten den Hof gemacht.

Später am Abend spielt ein rockiges Trio mit dem Bandnamen Stark auf. Die Musiker aus der Region machen ihrem Namen mit Gassenhauern wie «Alperose» und «Sierre Madre» bis hin zur Polizeistunde um 4 Uhr in der Früh alle Ehre. Auch Helen Fischers «Atemlos durch die Nacht» darf nicht fehlen. Mit voller Puste ziehen hingegen die «Schwöschtäre vom Bärg» weiterhin durch die dunkle, kalte Nacht, ehe auch sie einen Zwischenhalt im Haaggeri-Saal vornehmen. (Zürichsee-Zeitung)