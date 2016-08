Der Zersiedlung vorbeugen

Eines wurde am Donnerstagabend rasch klar, der Regionale Richtplan Pfannenstiel (RRP) ist zwar von einer gewissen Relevanz, aber er ist nur eines von mehreren Planungsinstrumenten für die Region. Offensichtlich wurde dies etwa, als ein Mann sich während des informellen Teils des Abends bei Martin Hirs (SVP), Vorstandsmitglied der ZPP, nach «seinem Parkplatz» erkundigte. Der Herr war niemand anders als Hermann Gericke, Initiant des Parkdeck-Projekts für Küsnachts Zentrum. Auch wenn er fürs Ressort Verkehr zuständig ist, konnte Hirs in diesem Fall nicht weiterhelfen. Denn der RRP definiere nur Parkplätze ausserhalb der Bauzonen. Während das Küsnachter Zentrum also unter die Ägide der kommunalen Planung fällt, ist für andere Punkte, etwa für den Uetiker Gymistandort, der kantonale Richtplan zuständig. Dass aber auch der RRP eine grosse Fülle an Themen behandelt, zeigte die von der ZPP angesetzte Infoveranstaltung. Anlass dafür war die öffentliche Auflage: Bis zum 25. Oktober, also 60 Tage, können alle Bürger aus den zwölf Gemeinden der ZPP Eingaben einreichen. Dass eine Gesamtrevision des Richtplans dringend nötig ist, machte ZPP-Präsident Ernst Sperandio (CVP) mit dem Hinweis, dass der aktuelle Plan aus dem Jahr 1998 stamme, klar. 18 Jahre später sehe die Welt schon wieder anders aus.

«Kein Siedlungsbrei»

Warum es den RRP überhaupt braucht, erklärte wiederum Regionalplaner Reto Nebel. «Es ist ein Führungs- und Steuerungsinstrument, um Entwicklungen zu lenken.» Er verdeutlichte indessen auch, dass der RRP keine direkte Verbindlichkeit für private Grundeigentümer hat, da er weniger stark ins Detail geht als die kommunale Planung. Am Beispiel des Restaurants Frohberg in Stäfa verbildlichte der Experte den Nutzen des RRP. Obwohl das Gebäude ausserhalb der Bauzone lag, konnte es mithilfe eines Eintrags in den Richtplan baulich aufgewertet werden. «Der RRP bietet auch Chancen und sollte nicht nur als einengend angesehen werden», sagte Nebel. Der Fokus lag an diesem Abend auf dem Thema Bevölkerungswachstum beziehungsweise dessen Auswirkungen auf die Siedlungsstrukturen und den Verkehr. Einer der Referenten war Balthasar Thalmann vom kantonalen Amt für Raumentwicklung. Er sprach von einer Trendumkehr in Bezug auf die Siedlungsstruktur: «Im kantonalen Richtplan ist das 80-20-Prinzip vor­gesehen, das besagt, dass 80 ­Prozent des Bevölkerungswachs- tums in städtischen Gebieten, wozu auch ein grosser Teil der Region Pfannenstiel gehört, aufgefangen werden sollen.» Bis jetzt seien es 70 Prozent gewesen. Thalmann wies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Bundes- und kantonalen Vorlagen wie etwa der Revision des Raumplanungsgesetzes oder der Kulturlandinitiative für die regionale Planung hin. Aufgenommen wurde dieser Ball von ZPP-Vorstandsmitglied Felix Huber: «Wir wollen vermeiden, dass es einen Siedlungsbrei von der Stadt Zürich bis zur Stadt Rapperswil gibt.» Vielmehr sei das Ziel, die Dorfkerne zu bewahren und zu verdichten. Zusätzlich unterstrich der Meilemer, dass man wieder mehr Arbeitsplätze in der Region wolle.

ÖV stärken

Dass die Siedlungsstrukturen und ansässiges Gewerbe in Zusammenhang mit den Verkehrsströmen stehen, machten die Ausführungen von Martin Hirs (SVP) deutlich. In erster Linie solle der öffentliche Verkehr zulasten des Individualverkehrs gefördert werden, stellte der Referent den Bereich Verkehr vor. Doch nicht überall dürfte der ÖV priorisiert werden. So solle der ÖV im Kulturland nicht ausgebaut werden, weil dies zur Zersiedelung der Landschaft beitragen würde. Gaudenz Schwitter (FDP) stellte unter anderem den Bereich Versorgung und Entsorgung vor. Nicht unerwähnt blieb beim Zuständigen für dieses Thema, dass es im Bereich erneuerbare Energien noch ein grosses ungenutztes Potenzial im Bezirk gebe. Gelegenheit für ein vertieftes Gespräch zwischen Bürgern und Referenten ergab sich anschliessend an die Präsentationen an den sogenannten Thementischen. Dort wurde etwa geklärt, dass der Seeuferweg kein Thema des aktuellen RRP ist. Der Entwurf des Plans, Kartenmaterial sowie der erläuternde Bericht sind auf der Website der ZPP aufgeschaltet. Zudem liegen die Unterlagen öffentlich in allen zwölf Verbandsgemeinden auf. Nach der 60-tägigen Eingabefrist arbeitet die ZPP einen dritten Entwurf aus. Schliesslich wird die Delegiertenversammlung die Festsetzung des RRP durch den Regierungsrat beantragen. Erwartet wird diese endgültige Festsetzung Ende 2017. Einen Strich durch die Rechnung könnte den Planern allerdings noch ein Referendum machen. Innert der 60 Tage wären dafür mindestens ein Drittel der ZPP-Delegierten, ein Viertel der Verbandsgemeinden oder die Unterschriften von 1000 Stimmberechtigten aus der Region notwendig.

www.zpp.ch; Eingaben können schriftlich an info@zpp.ch gerichtet werden. (Zürichsee-Zeitung)