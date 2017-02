Bergföhn-Clique bereichert seit 50 Jahren die Fasnacht

Ursprünglich wurde die Fasnacht in Samstagern jeweils von der Männerriege organisiert. 1967 übernahm dann die neu gegründete Bergföhn-Clique das fasnächtliche Geschehen in Samstagern. Eines der Gründungsmitglieder war Recco Däppeler. Er erinnert sich: «Mit mehreren Wagen gingen wir nach Schönenberg, Wädenswil, Richterswil und Samstagern und spielten an verschiedenen Plätzen.» Die vereinseigene Gugge, die Bergföhn-Schränzer, sorgte für die Musik, eine andere Gruppe spielte kleine Theaterstücke oder verschiedene Sketches auf der fahrbaren Bühne.

Den «Eichlekönig» erkoren

Die Bergföhn-Clique und ihre Auftritte waren sehr beliebt. Genauso wie die Fasnachtszeitung, die auch im Jubiläumsjahr wieder mit lokalen Sprüchen druckfrisch erschienen ist für den Jubiläumspreis von 50 Rappen.

Im Lauf der Zeit haben die Mitglieder der Bergföhn-Clique verschiedene Anlässe und Aktionen auf die Beine gestellt. Bild zvg

1982, als der Haaggeri-Saal in Samstagern gebaut wurde, verlegte die Fasnachtsclique die Fasnacht in den Saal. Der sogenannte «Eichleabig» war ein beliebter und gut besuchter Anlass. «Jedes Jahr wurde ein Promi oder ein Einwohner aus Samstagern, dem ein Missgeschick passiert war, zum Eichlekönig erkoren», erzählt Recco Däppeler. Ebenfalls veranstaltete die Clique die Kinderfasnacht. Doch auch in Samstagern spürte man einige Jahre später, dass die Fasnacht bei der Bevölkerung an Bedeutung verlor. Immer weniger Besucher kamen an den «Eichleabig», und so wurde er nach etwa zehn Jahren nicht mehr durchgeführt.

Später probierte es die nächste Generation der Bergföhn-Clique mit einem Maskenball, doch auf diesen wurde nach einigen Jahren ebenfalls wieder verzichtet. Die Bergfasnacht wurde vor etwa sieben Jahren ins Leben gerufen. «Anfangs war der Anlass sehr gut besucht», sagt Sandra Giordano, langjährige Bergföhnlerin und ehemaliges Vorstandsmitglied. Doch auch der Abend mit Fondue- und Spaghettiplausch, verschiedenen Guggen und Schnitzelbänken stiess zunehmend auf weniger Interesse, so dass die Verantwortlichen beschlossen, hinsichtlich dieses Anlasses eine Pause einzulegen.

Attraktionen zum Jubiläum

Immer noch hoch im Kurs ist die Kinderfasnacht mit jeweils 150 bis 200 Bööggli. Sie erfreut sich heute einer grossen Beliebtheit bei Jung und Alt. Kleine Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus dem ganzen Bezirk und von weiter her reisen jeweils an. Dieses Jahr, zum 50-Jahr-Jubiläum der Bergföhn-Clique, fahren die Verantwortlichen grosse Geschütze auf. «Wir peppen den Anlass mit zusätzlichen Attraktionen auf», sagt Sandra Giordano. Unter dem Mottto «Zirkus, Stars in der Manege» wird es Popcorn geben, und die Kleinen können sich beim Büchsenwerfen oder Mohrenkopfschiessen austoben. «Ein Höhepunkt ist sicher der Kettenflieger» und die Chillout-Lounge für die älteren Jugendlichen, verrät Giordano.

Auch dieses Jahr nimmt die Fasnachtsclique, wie schon seit 15 Jahren, mit ihrem eigenen Wagen an verschiedenen Fasnachtsumzügen in Richterswil, Wädenswil sowie in der näheren Region teil. «Und zum Jubiläum vertreten wir auch mit einem eigenen Wagen an der Räbechilbi Richterswil die Bergvereine Samstagern», freut sich Sandra Giordano.

