103 Coupes

Das ehemalige Restaurant Gabriel an der St. Gallerstrasse sei für die grösste Auswahl an Glace-Coupes in der Stadt berühmt gewesen, schrieb der Landbote kürzlich. Postwendend kam der Protest aus dem Café Restaurant Roman an der Frauenfelderstrasse. Er habe über 100 Coupes auf der Karte und das schon seit 30 Jahren, meldete sich Wirt Christian Edelmann zu Wort. Über 100 Coupes? Der «Landbote» wollte es genau wissen und hat nachrecherchiert. Und tatsächlich: 103 verschiedene Glace-Kreationen und dazu noch 3 Kinder-Eisbecher sind auf der Karte des «Roman» aufgeführt. Das Glace-Menu ist dick wie eine kleine Broschüre; jeder Coupe ist mit Foto abgebildet.

Warum diese enorme Vielfalt? Und wird da überhaupt jeder Coupe einmal bestellt? Wirt Christian Edelmann gibt gerne Auskunft: «Als wir 1986 hier im Roman angefangen haben, sagten wir uns: Man muss den Leuten etwas Spezielles bieten.» Und ja, es werde sicher jeder Coupe einmal bestellt. Ein Gästepaar komme jeden Sonntag und sei daran, sich von 1 bis 103 durch die Karte zu schlemmen. Aktuell sind sie irgendwo in den 30er-Nummern.

Andere Stammgäste warten mit Spannung darauf, dass wieder ein neuer Coupe ins Menu aufgenommen wird. Denn die Auswahl ändert jedes Jahr. «Der Hersteller wechselt immer wieder das Sortiment , da müssen wir uns anpassen», erklärt Edelmann. Seit dieser Saison wird etwa das Cassis-Sorbet nicht mehr geliefert, neu ist dafür Erdbeer-Himbeer auf der Karte. Insgesamt haben Christian und Maya Edelmann 30 verschiedene Geschmacksrichtungen im Kühler.

Danemark und Banana Split

Die Renner im Sortiment sind die Klassiker: Danemark, Banana Split, Eiskaffe, Hot Berry. Die machen etwa ein Drittel der Bestellungen aus, sagt Maya Edelmann. Sie ist auch für die Namenskreationen zuständig. Fantaghiro etwa (Nr. 73 mit Nussanoix, Kokosnuss und Zwetschge), ist nach einer Märchenfilmreihe aus den 1990ern benannt, die sich die beiden Töchter der Edelmanns früher gerne angeschaut haben.

Kasatschok und Le Colonel

Beim Kasatschok (Nr. 25, Zwetschge, Banane, Nussanoix) stand der russische Kosakentanz Pate. Andere Namen sind international: Wer einen Le Colonel (Nr. 91) bestellt, bekommt weltweit Zitronensorbet mit Vodka.

An einem durchschnittlichen Samstag und Sonntag gehen im Roman 100 bis 150 Coupes über die Theke. Folglich sitzt jeder Handgriff. Christian Edelmann formt die Kugeln so flink, dass die Fotografin kaum nachkommt. Es folgt das Ausgarnieren («Das ist ganz wichtig!») mit Schlagrahm und Fruchtstückchen. Und am Schluss noch elegant eine Prise Mandelsplitter oben drauf.

Moonlight mit Minzeblatt

Maya Edelmann komplettiert unseren Test-Coupe (Moonlight, Nr. 40, Vanille, Pistache, Mango) noch mit einem Minzeblättchen. Und schon fertig. Länger gehe es oft bei der Bestellung: «Manchmal schaut ein Gast eine halbe Stunde in die Karte», erzählt Edelmann. «Und am Schluss bestellt er dann doch die Nummer 3.» Nr. 3 ist der Coupe Danemark, Vanille und Schokoladensauce.

(Der Landbote)