GC-Star hilft Kindern im Strassenverkehr

Die Kampagne «Rad steht – Kind geht» der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) und des Touring-Clubs Schweiz (TCS) wird von der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich zum zweiten Mal durchgeführt. «Nächstes Jahr wird die Kampagne ein weiteres Mal stattfinden, ähnliche Aktionen werden folgen», erklärte dazu Mediensprecher Ralph Hirt von der Kantonspolizei Zürich, der sich am Dienstagmorgen vor Ort einen Eindruck verschaffte.

Die Sechstklässler des Zentralschulhauses Niederhasli von Sonja Crosby sind für diese Aktion ausgewählt worden, nachdem sie in der fünften Klasse die Fahrradprüfung als Beste absolviert hatten. «Als ich die Lehrerin anfragte, sagte sie spontan zu», bemerkte Walter Meierhofer, Kinder- und Jugendinstruktor der Präventionsabteilung der Kapo Zürich.

Kinder mit Elan dabei

Und so standen am Dienstag die Sechstklässler sowie der Kinder- und Jugendinstruktor Beat Wettstein auf dem Parkplatz der Coop-Tankstelle bereit, um die Aktion zu starten. Bekleidet mit gelben Sicherheitswesten und ausgerüstet mit Strassenkreide in Gelb, Grün und Pink, konnten die Kinder es kaum erwarten, die Autofahrer auf die Kampagne aufmerksam zu machen. Zuerst informierte Wettstein die Autolenker und holte ihr Einverständnis ein. Anschliessend durften die Kinder «Rad steht – Kind geht» auf die Räder schreiben. Die meisten Fahrer waren damit einverstanden und erhielten ein kleines Give-away.

Positive Reaktionen

Autofahrer Jacques Kühne aus Neerach kannte wie viele andere auch die Kampagne von Plakaten und aus dem TV. «Ich habe auch Kinder und Enkelkinder und weiss deshalb, wie wichtig Sicherheit im Strassenverkehr ist», sagte Kühne, und schon beschrifteten Celia Kull (11) aus Mettmenhasli und Tia Steiner (11) aus Oberhasli die Räder seines Fahrzeugs. Auch Robert Langmeier aus Buchs hat die Kampagne im Fernsehen gesehen. «Ich habe sechs Enkel und bald den vierten Urenkel. Es ist sehr wichtig, dass die Autofahrer Bescheid wissen und wirklich vollständig anhalten.»

Fabiana Zwyssig aus Windlach hat selber Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule gehen: «Die Autofahrer lernen durch die Kampagne, dass das Kind erst über den Fussgängerstreifen geht, wenn die Räder des Autos ganz stillstehen.» Ihre Räder werden von Nelson Ievoli (11) aus Niederhasli und Yannic Fari (11) aus Oberhasli beschriftet. Und auch Bea Derrer aus Dielsdorf wusste: «Die Kampagne sensibilisiert die Autofahrer auf das Verhalten der Kinder am Fussgängerstreifen.» Alberto Bakolli aus Dielsdorf meinte: «Ich finde das eine gute Sache. Die Plakate sind ja überall zu sehen.»

Auf dem Parkplatz der Sportanlage Erlen durften die Kinder dann auch noch die grossen ­Räder der Militärlastwagen beschriften, bevor die Soldaten zur Lastwagenprüfung mussten. Und als Highlight des Aktionsmorgens trafen die Sechstklässler im benachbarten GC-Campus den Fussballstar Caio. Der Brasilianer spielt seit 2013 als Stürmer bei GC. «Caio unterstützte unsere Kampagne bereits im vergangenen Jahr», betonte Walter Meierhofer. Auch die Räder von Caios Fahrzeug wurden mit «Rad steht – Kind geht» beschriftet.

