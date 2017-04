Zwei Terrorverdächtige in Südfrankreich festgenommen

Sie wollten womöglich schon sehr bald zuschlagen. Von den Festnahmen berichteten die Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters unter Berufung auf Ermittlerkreise. Einer der Festgenommenen habe sich dem radikalen Islam zugewandt, als er eine Gefängnisstrafe verbüsst habe, hiess es. Eine Mietswohnung werde durchsucht.

In Frankreich findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt, die Anschlagsgefahr gilt als sehr hoch. Innenminister Matthias Fekl will sich noch am Dienstagmittag zur Sicherheit bei der Wahl äussern.

In den vergangenen beiden Jahren haben islamistisch motivierte Attentäter in Frankreich mehr als 230 Menschen getötet.

(sda)