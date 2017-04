Zehntausende Menschen in San Francisco nach Panne ohne Strom

Ampeln in der Millionenmetropole an der US-Westküste fielen aus, Geschäfte waren dunkel, die U-Bahnen blieben einfach stehen. Laut der Feuerwehr gingen zahlreiche Notrufe ein, darunter auch 20 von in Fahrstühlen stecken gebliebenen Menschen.

Zu der Panne kam es gegen 09:00 Uhr Ortszeit. Medienberichten zufolge war ein Brand die Ursache für den Stromausfall. Betroffen waren insbesondere mehrere nördliche Stadtteile. Kurz nach Mittag waren dem Unternehmen zufolge etwa 15'000 Haushalte wieder am Netz.

(sda)