Stromgenerator als Ursache für tödliche Gasvergiftung in Bayern

Das Gerät, das mit Benzin betrieben wurde, hätte in geschlossenen Räumen nicht eingesetzt werden dürfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft richteten sich nun auf die Klärung der Frage, wer für das Aufstellen, die Installation und die Inbetriebnahme des Geräts in dem Gartenhaus verantwortlich gewesen sei, hiess es in der Erklärung weiter. Das Gerät sei sichergestellt worden.

Am Sonntagvormittag hatte ein besorgter Vater in Arnstein im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Darunter waren auch sein Sohn und seine Tochter.

(sda)