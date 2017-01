Schnee am Strand und eisiger Wind - Klirrende Kälte in Italien

Die Temperaturen dort sollten auf bis zu minus zehn Grad sinken. Wie der Wetterdienst 3bmeteo mitteilte, waren auch die Küsten betroffen - zum Beispiel in den Abruzzen oder in Riccione bei Rimini, wo der Strand weiss war, wie Bilder des Wetterdienstes zeigten. Bei Neapel war der Vesuv verschneit.

In Rom fegte derweil ein eisiger Wind. Am Wochenende werden in der Hauptstadt Tiefstwerte von minus fünf Grad erwartet. "Das sind Werte, die seit 20 Jahren nicht mehr erreicht wurden", sagte der Meteorologe Edoardo Ferrara laut Nachrichtenagentur Ansa.

Das ganze Land stellt sich auf weiter sinkende Temperaturen und Schnee bis weit in den Süden ein.

