Russland weist 35 US-Diplomaten wegen US-Sanktionen aus

Die russische Regierung werde 35 Diplomaten aus den USA zu unerwünschten Personen erklären, sagte Aussenminister Sergej Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen.

Betroffen seien 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg. Entsprechende Vorschläge habe das Aussenministerium an das Präsidialamt übermittelt. "Wir können solche Eskapaden natürlich nicht ohne Antwort lassen", sagte Lawrow an die Adresse Washingtons.

Die von Russland angekündigten Massnahmen entsprechen jenen, die US-Präsident Barack Obama am Vortag gegen Russland verhängt hatte. Die USA hatten 35 russische Diplomaten wegen der mutmasslichen russischen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf zum Verlassen des Landes aufgefordert. Auch sollten zwei russische Anwesen in New York und Maryland geschlossen werden.

Republikaner auf Obamas Seite

Obama rechtfertigte die Massnahmen als "notwendige Antwort" auf Versuche, den Interessen der USA zu schaden. "Alle Amerikaner sollten von den Aktionen Russlands alarmiert sein." Die Cyberangriffe könnten nur von höchsten Ebenen in der russischen Regierung angeordnet worden sein, erklärte er.

Der Russland-freundlich eingestellte Donald Trump verzichtete in einer Stellungnahme ohne Betreff auf eine Bewertung der Sanktionen. Der baldige US-Präsident kündigte stattdessen ein Treffen mit Vertretern der US-Geheimdienste in der kommenden Woche an, um sich über die Situation zu informieren.

In der Vergangenheit hatte Trump die Darstellung der Obama-Regierung angezweifelt, Russland stecke hinter den Cyberangriffen. Diese Haltung steht im Kontrast zu jener hochrangiger Republikaner, die ein härteres Vorgehen gegen Russland forderten und Obamas Strafmassnahmen begrüssten. Darunter sind der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, und die Senatoren John McCain und Lindsey Graham.

(sda)