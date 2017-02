Rund 60'000 US-Visa laut Aussenministerium widerrufen

Das Aussenministerium gab die Zahl am Freitag bekannt, nachdem Medien zuvor von den 100'000 zurückgezogenen Einreiseerlaubnissen berichtet hatten. Diese Zahl hatten mehrere Medien unter Berufung auf eine Gerichtsanhörung vermeldet, bei der ein Anwalt der Regierung die Zahl genannt hatten.

Der Staatsanwalt konnte nicht sagen, wie viele Menschen tatsächlich zurückgeschickt wurden, wie unter anderem die "Washington Post" berichtete. Alle Inhaber einer Green Card seien dagegen ins Land gelassen worden.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte vergangenen Freitag per Exekutivanordnung bestimmt, dass Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien für 90 Tage nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Die Regierung in Washington begründete den Schritt mit dem Schutz vor Anschlägen.

In mehreren Bundesstaaten laufen vor Bundesgerichten derzeit Verfahren gegen den Erlass. Einige Gerichte haben bereits die Umsetzung eingeschränkt, jüngst eine Richterin in Detroit. Ein Bundesrichter in Virginia ordnete derweil an, dass die Regierung eine Liste aller Personen erstellt, denen die Einreise in die USA wegen der Sperre verweigert wurde.

(sda)