Der Sender CNN sowie das Promo-Magazin "People" beriefen sich auf eine Mitteilung der Familie. Die 60-jährige Darstellerin der Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Saga sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Spital in Los Angeles wenige Tage nach einem schweren Herzanfall gestorben.

Fisher hatte am Freitag vor Heiligabend auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Wie die Promi-Website TMZ am Freitag berichtete, wurde sie direkt nach der Landung in der Ambulanz zum Hospital gefahren. Ihr Zustand blieb jedoch nach verschiedenen Medienberichten kritisch.

Fisher wurde als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Serie bekannt. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück.

Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher (1928-2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Sie veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie "The Princess Diarist".

(sda)