Grossbrand in Manila macht 15'000 Menschen obdachlos

Nach Angaben der Behörden wurden sieben Menschen verletzt. Insgesamt seien etwa 1200 Unterkünfte zerstört worden.

Das Feuer war am Dienstagabend aus zunächst nicht endgültig geklärter Ursache in einer der Hütten ausgebrochen, die in Manilas grösstem Stadtbezirk Tondo dicht aneinandergebaut sind. Vermutet wird, dass es durch einen Kabelbrand entstand.

In dem Slum haben die Bewohner viele Strom-, Telefon- und sonstige Leitungen illegal angezapft, um Geld zu sparen. Der Distrikt in der Nähe des Hafens gehört zu den ärmsten Gegenden Manilas.

In Tondo leben nach offiziellen Angaben mehr als 600'000 Menschen, vermutlich deutlich mehr. Auch Stunden nach dem Brand sassen Tausende noch mit dem Hab und Gut, das sie vor den Flammen retten konnten, auf den Strassen.

(sda)