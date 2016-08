Dwayne Johnson steigt auf zum bestbezahlten Schauspielstar

Der 44 Jahre alte Ex-Wrestler Johnson nahm von Mitte 2015 bis Mitte 2016 rund 64,5 Millionen Dollar ein, wie "Forbes" am Donnerstag mitteilte. Dies war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Vor allem seine Rolle in der erfolgreichen Action-Komödie "Central Intelligence" liess Johnsons Konto wachsen. Im vergangenen Jahr hatte er noch Platz elf auf der Liste belegt.

Johnson wertete die Entwicklung auch als Ermunterung für andere: "Ich habe mit sieben Dollar angefangen", schrieb er auf Twitter. "Wenn ich das schaffe, schafft Ihr das auch."

Auf Platz zwei der Liste liegt Jackie Chan mit 61 Millionen Dollar, gefolgt von Matt Damon mit 55 Millionen Dollar, Tom Cruise mit 53 Millionen Dollar und Johnny Depp mit 48 Millionen Dollar. Robert Downey Jr., der die Liste in den vergangenen drei Jahren angeführt hatte, lag mit 33 Millionen Dollar nur noch auf Platz neun.

Am Dienstag hatte "Forbes" bereits die Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen vorgelegt. Mit 46 Millionen Dollar landete Jennifer Lawrence auf Platz eins.

Weiterhin werden männliche Filmstars besser bezahlt als weibliche. Die ersten zehn männlichen Stars auf der "Forbes"-Liste nahmen zusammen 456,5 Millionen Dollar ein, die ersten zehn Frauen 205 Millionen Dollar.

(sda)