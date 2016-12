Britischer Sänger George Michael 53-jährig gestorben

Der Sänger verbrachte fast sein ganzes Leben in London. Als Sohn eines griechischen-zypriotischen Einwanderers und einer Engländerin wurde er dort auch geboren. Er wurde 53 Jahre alt.

Nach den grossen "Wham"-Erfolgen in den 80er Jahren mit Schulfreund Andrew Ridgeley erlebte er in den 90er Jahren viele persönliche Schicksalsschläge. Vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen. Während er seine Rolle als Frauenschwarm nach Aussen perfekt spielte, haderte er damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen.

(sda)