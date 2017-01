Briefe von Diana erzielen bei Auktion Vielfaches an Schätzwert

3200 Britische Pfund hat ein Bieter für einen Brief bezahlt, in dem Diana beschrieb, wie Prinz William mit seinem kleinen Bruder Harry ausgiebig schmuste, als der auf die Welt kam. "William betet seinen kleinen Bruder an und verbringt die ganze Zeit damit, ihn endlos mit Umarmungen und Küssen zu überhäufen", schrieb Diana. Geschätzt worden war der Brief von 1984 auf maximal 600 Pfund.

Aus einem späteren Brief geht hervor, dass Harry früh für Ärger sorgte. Er sei in der Schule "ständig in Schwierigkeiten", schrieb Diana. Der Brief aus dem Jahr 1993 wurde auf maximal 900 Britische Pfund geschätzt und ging für 2400 Pfund weg.

Die Briefe waren an ihren Butler Cyril Dickman gerichtet. Dickman war mehr als 50 Jahre Chefbutler in Buckingham-Palast. Er starb 2012 im Alter von 85 Jahren. Sein Verhältnis zur Königsfamilie war sehr eng. Die handschriftlichen Briefe hatten Verwandte entdeckt.

Auch Fotos, Weihnachtskarten und mehrere Stücke verpackter Kuchen von royalen Hochzeiten der vergangenen Jahrzehnte wurden versteigert. Ein Stück der Hochzeitstorte von Königin Elizabeth II. und ihrem Mann Prinz Philip aus dem Jahr 1947 erzielte 550 Pfund.

(sda)