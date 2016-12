Berühmte serbische Stewardess Vesna Vulovic gestorben

Die Todesursache war zunächst nicht bekannt, wie Medien am Samstag übereinstimmend berichteten. Das Flugzeug vom Typ Douglas DC-9 war im Januar 1972 auf seiner Route von Kopenhagen nach Belgrad über der damaligen Tschechoslowakei in der Luft explodiert. Von den fünf Crew-Mitgliedern und 23 Passagieren hatte nur Vulovic überlebt.

Die jugoslawischen Behörden machten eine von Extremisten an Bord geschaffte Bombe für die Katastrophe verantwortlich. Viele Jahre später waren in Medienberichten Zweifel am Unfallhergang aufgetaucht: Das Flugzeug soll demnach irrtümlich von der tschechoslowakischen Luftwaffe abgeschossen worden und nur aus wenigen Hundert Metern Höhe zu Boden gestürzt sein.

Im Guinness-Buch der Rekorde

Vulovic steht im Guinness-Buch der Rekorde, weil sie den tiefsten bekannten Sturz ohne Fallschirm überlebt hat. Sie sass im hinteren Teil des Flugzeugs, dessen Aufprall von Bäumen und einer dicken Schneedecke gebremst wurde. Ein Waldarbeiter hörte ihre Schreie. Sie wurde mit gebrochenem Schädel, Frakturen in Hüfte, Rippen und Beinen sowie einer Wirbelsäulenverletzung ins Spital gebracht.

Vulovic war zunächst gelähmt, lernte aber wieder Laufen und arbeitete weiter für JAT, allerdings im Büro und nicht im Flugzeug. An den Absturz hatte sie keine Erinnerung.

