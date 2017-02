Argentinien solidarisiert sich nach Trump-Attacken mit Mexiko

Bei einem Telefongespräch mit seinem Kollegen Enrique Peña Nieto vereinbarte er Verhandlungen über erweiterte Handelsbeziehungen, wie das mexikanische Aussenministerium mitteilte. Zuletzt hatte bereits der spanische Regierungschef Mariano Rajoy Mexiko seine Unterstützung zugesagt.

Trump will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen und das Nachbarland für das Megaprojekt zahlen lassen. Er droht mit der Abschiebung von Millionen illegalen Einwanderern. Ausserdem kündigte er an, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu zu verhandeln oder sogar aufzukündigen. Angesichts der Neuausrichtung der USA kündigte Peña Nieto an, die Beziehung zu Brasilien und Argentinien, Europa und Asien zu intensivieren.

(sda)