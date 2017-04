Am ersten Todestag: Heimatstadt Minneapolis gedenkt Prince

Unter anderem beteiligen sich daran das frühere Anwesen von Prince, "Paisley Park", der Plattenladen "Electric Fetus" und der Club "First Avenue", in dem Prince oft auftrat. Der Geschichtsverein von Minnesota stellt mehrere Kostüme des Musikers aus. Die 35W Brücke wurde in Erinnerung an Prince' Song "Purple Rain" violett angestrahlt.

Der Sänger von Hits wie "Kiss" oder "1999" war am 21. April 2016 leblos im Aufzug von "Paisley Park" entdeckt und kurz darauf für tot erklärt worden. Als Todesursache wurde eine Überdosis Schmerzmittel identifiziert, die genauen Umstände sind allerdings immer noch nicht geklärt. Prince wurde 57 Jahre alt.

Eine geplante Veröffentlichung von bisher unveröffentlichten Songs des Musikers zum ersten Todestag wurde kurzfristig gerichtlich gestoppt.

(sda)